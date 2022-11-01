Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

İşte Tarkan’ın etki alanı

Güncelleme Tarihi:

#Tarkan#Dua Lipa#İnci Tanem
İşte Tarkan’ın etki alanı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 07:31

Bir teğmenin mezuniyet töreninde söylediği “İnci Tanem”i konuşurken, ünlü şarkıcı Dua Lipa’nın “Şımarık” şarkısıyla karaoke yaptığı görüntüler olay oldu. Kelebek yazarı Savaş Özbey, Tarkan'ın etki alanını köşesine taşıdı.

Haberin Devamı

İşte Savaş Özbey’in o yazısı…

Tarkan’ın etki alanı

Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni’nde bir teğmenin söylediği “İnci Tanem” şarkısı sosyal medyada gündem oldu.

Tarkan paylaşım yapıp “Çok güzel söylemişsin teğmen kardeş” diye tebrik etti genç subayı.

Demeye kalmadan ünlü şarkıcı Dua Lipa’nın “Şımarık” şarkısında karaoke yaparken görüntüleri düştü ekranlara.

Bir tebrik de Türkçe sözleri okumaya çalışan Dua Lipa’ya yakışır bence.

Bazen böyle küçük paslaşmalardan düet fikri falan da oluşuyor ya...

Ne güzel olur.

Yalnız Tarkan’ın etki alanına bakar mısınız: Bir ucu Türkiye’de subay mezuniyet töreninde, diğer ucu Londra’nın karaoke kulüplerinde.

Üstelik çeyrek yüzyıl önce yaptığı şarkılarla.

Aacayipsin vesselam.

Gözden Kaçmasın

Zuhal Olcay’ın atladığı ayrıntı
#ZUHAL OLCAY#TARKAN
Zuhal Olcay’ın atladığı ayrıntıHürriyet LogoHürriyet.com.tr
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tarkan#Dua Lipa#İnci Tanem

BAKMADAN GEÇME!

Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry
Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat

BAKMADAN GEÇME!

Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin... Ev masraflarına dikkat Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli

'Sen öde kiradan düşelim teklifini kabul etmeyin...' Ev masraflarına dikkat! Kiracı haksız duruma düşmemek için nasıl bir yol izlemeli?

#Emlak
İki satırı bir araya getiremez demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harrynin yazdıklarını bekliyor

'İki satırı bir araya getiremez' demişlerdi: Bütün aile korku içinde Harry'nin yazdıklarını bekliyor

#Prens Harry
Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Managerdan buluyoruz

Lavlar arasında ülkelerini kaybeden Montserrat milli takımı küllerinden yeniden doğdu: Oyuncularımızı Football Manager'dan buluyoruz

#Montserrat