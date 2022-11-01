İşte Tarkan’ın etki alanı

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İşte Savaş Özbey’in o yazısı…

Tarkan’ın etki alanı

Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni’nde bir teğmenin söylediği “İnci Tanem” şarkısı sosyal medyada gündem oldu.

Tarkan paylaşım yapıp “Çok güzel söylemişsin teğmen kardeş” diye tebrik etti genç subayı.

Demeye kalmadan ünlü şarkıcı Dua Lipa’nın “Şımarık” şarkısında karaoke yaparken görüntüleri düştü ekranlara.

Bir tebrik de Türkçe sözleri okumaya çalışan Dua Lipa’ya yakışır bence.

Bazen böyle küçük paslaşmalardan düet fikri falan da oluşuyor ya...

Ne güzel olur.

Yalnız Tarkan’ın etki alanına bakar mısınız: Bir ucu Türkiye’de subay mezuniyet töreninde, diğer ucu Londra’nın karaoke kulüplerinde.

Üstelik çeyrek yüzyıl önce yaptığı şarkılarla.

Aacayipsin vesselam.