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İşte sinemanın yeni kral ve kraliçesi

#5. Sinemanın Kral Ve Kraliçesi Yarışması#Saide Abliazova#Ayhan Kemal İşcan
İşte sinemanın yeni kral ve kraliçesi

5. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması’nın finali önceki akşam yapıldı. Organizasyonda Kırımlı güzel Saide Abliazova ile Ayhan Kemal İşcan birinci oldu.

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Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması’nın finali, WOW İstanbul Hotel’de yapıldı. Müjdat Gezen, Tamer Karadağlı, Hayrettin Aksu, Erhan Yazıcıoğlu, Volkan Severcan, Serdar Gökhan ve Coşkun Sabah’ın da yer aldığı jüri, adaylar arasından ilk üçü belirledi.

İşte sinemanın yeni kral ve kraliçesi
Geçen yılın kraliçesi Tutku Topaç, tacını Saide Abliazova’ya devretti.

Kadınlarda Saide Abliazova birinci, Yeliz Açıkel ikinci, Hannah Evrim Babor da üçüncü oldu. Erkeklerde ise Ayhan Kemal İşcan birinci, Uygar Gülpınar ikinci, Buğra Kılıçarslan da üçüncü seçildi.

İşte sinemanın yeni kral ve kraliçesi

Saide Abliazova - Ayhan Kemal İşcan

Dereceye girenler, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alacak. Gecede Gönül Yazar, Serdar Gökhan ve Erhan Yazıcıoğlu’na da ‘onur ödülü’ verildi.

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İşte sinemanın yeni kral ve kraliçesi

Atilla Kaplakarslan, Tamer Karadağlı’ya teşekkür plaketi takdim etti.

İşte sinemanın yeni kral ve kraliçesi

Onur ödülünü Hayrettin Aksu’dan alan Gönül Yazar duygusal anlar yaşadı: “Pek çok müzik ödülüm var ama hiç sinema ödülüm yoktu.”


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#5. Sinemanın Kral Ve Kraliçesi Yarışması#Saide Abliazova#Ayhan Kemal İşcan

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