İşte sinemanın yeni kral ve kraliçesi

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Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması’nın finali, WOW İstanbul Hotel’de yapıldı. Müjdat Gezen, Tamer Karadağlı, Hayrettin Aksu, Erhan Yazıcıoğlu, Volkan Severcan, Serdar Gökhan ve Coşkun Sabah’ın da yer aldığı jüri, adaylar arasından ilk üçü belirledi.

Geçen yılın kraliçesi Tutku Topaç, tacını Saide Abliazova ’ya devretti.Kadınlarda Saide Abliazova birinci, Yeliz Açıkel ikinci, Hannah Evrim Babor da üçüncü oldu. Erkeklerde ise Ayhan Kemal İşcan birinci, Uygar Gülpınar ikinci, Buğra Kılıçarslan da üçüncü seçildi.

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Saide Abliazova - Ayhan Kemal İşcanDereceye girenler, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alacak. Gecede Gönül Yazar, Serdar Gökhan ve Erhan Yazıcıoğlu’na da ‘onur ödülü’ verildi.