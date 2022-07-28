İşte sinemanın yeni kral ve kraliçesi

Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması’nın finali, WOW İstanbul Hotel’de yapıldı. Müjdat Gezen, Tamer Karadağlı, Hayrettin Aksu, Erhan Yazıcıoğlu, Volkan Severcan, Serdar Gökhan ve Coşkun Sabah’ın da yer aldığı jüri, adaylar arasından ilk üçü belirledi.Geçen yılın kraliçesi Tutku Topaç, tacını Saide Abliazova’ya devretti.
Kadınlarda Saide Abliazova birinci, Yeliz Açıkel ikinci, Hannah Evrim Babor da üçüncü oldu. Erkeklerde ise Ayhan Kemal İşcan
birinci, Uygar Gülpınar ikinci, Buğra Kılıçarslan da üçüncü seçildi.Saide Abliazova - Ayhan Kemal İşcan
Dereceye girenler, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alacak. Gecede Gönül Yazar, Serdar Gökhan ve Erhan Yazıcıoğlu’na da ‘onur ödülü’ verildi.Atilla Kaplakarslan, Tamer Karadağlı’ya teşekkür plaketi takdim etti. Onur ödülünü Hayrettin Aksu’dan alan Gönül Yazar duygusal anlar yaşadı: “Pek çok müzik ödülüm var ama hiç sinema ödülüm yoktu.”