İşte 49. Pantene Altın Kelek Ödülleri'ni kazananlar

EN İYİ KADIN OYUNCU: PINAR DENİZ

‘Yargı’ başıma gelen en güzel hikâye





‘En iyi kadın oyuncu’ ödülü, Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”nın yıldızı Pınar Deniz’in oldu. Ödülünü Perihan Savaş’tan alan Deniz şöyle konuştu: “İki sene üst üste ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülünü almak gurur verici. Ceylin hayatımda çok özel bir karakter oldu. Beni büyüttü. ‘Yargı’ başıma gelen en güzel hikâye. Bana güvenen, sonsuz inançla bu karakteri emanet eden sevgili Kerem Çatay’a teşekkür ederim. Her defasında daha güçlü hikâyeler yaratarak daha iyi oynamama vesile olan Sema Ergenekon; sen böyle ilham veren bir karakter yaratmamış olsaydın bu ödülleri alamazdım. Ali Bilgin seni çok seviyorum. Kaan (Urgancıoğlu), Uğur (Arslan) ve tüm rol arkadaşlarım, siz başıma gelen en güzel şeylersiniz. Bu yolculukta yükümü hafiflettiğiniz için çok teşekkürler. Bu ödülü tüm ‘Yargı’ ekibi adına alıyorum.”

EN İYİ ERKEK OYUNCU: SALİH BADEMCİ

Eşe teşekkür: İnanılmaz bir kadınsın





“Dilek Taşı”, “Kulüp” ve “Terzi” dizileriyle ‘en iyi erkek oyuncu’ seçilen Salih Bademci, gözyaşlarına engel olmakta zorlandı: “İki insan var hayatımda çok özel olan; Cem Karcı ve Zeynep Günay. Onlara teşekkürler. İki kişi daha var; eşim İmer Özgün, ‘Bademci’siz... Beni bu kadar tolere ettiğin için, destek çıktığın için teşekkürler. Öyle ki ‘Kulüp’ setinde 3 metre kirpiklerle, eyeliner’larla geldiğimde hâlâ beni kocanmışım gibi karşılaştığın için... İnanılmaz bir kadınsın. Tüm mucizelerin başlangıcısınız. Tıpkı kızımız gibi... İklim beni dahil ettiği her oyununda, oyunculuğun gerçekten çocuk işi olduğunu, o samimiyetle yapılması gerektiğini tekrar tekrar deneyimletti. Beni oyunlarına dahil ettiği için çok teşekkür ediyorum.”

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: HAFSANUR SANCAKTUTAN

Partnerine teşekkür etti





Cem Davran, ödül vermek için sahneye gelen Melis Sezen’e geçen seneki “Bunu tutuyorum, çünkü elimde şu an” konuşmasını “Ödül kartları sende, çünkü elinde” diyerek hatırlattı. Kahkahalara boğulan oyuncu, “Bu sefer ödülü vermek için tutuyorum, çünkü elimde” dedi. “Ya Çok Seversen” dizisiyle ödülü kazanan Hafsanur Sancaktutan, “Altın Kelebek ekibine, sevgili yurtdışı izleyicimize, bizi şu anda izleyen seyircimize, oy veren herkese çok teşekkür ederim. Sevgili partnerim Kerem, bana eşlik ettiğin için bu yolda, teşekkür ederim. İyi eğlenceler diliyorum” dedi.

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: KEREM BÜRSİN

Kerem Çatay you are the man!





Ödülünü Melis Sezen’in elinden alan Kerem Bürsin, “Okay, okay, okay. All right. Öncelikle teşekkür ederim, beni bu ödüle layık gördüğünüz için. Dizi ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Hafsa harikasın. Yapımcımız Kerem Çatay; you are the man! (Adamsın) Çok sağ olun” dedi. Cem Davran, oyuncuyu “Congratulations!” diyerek tebrik etti.

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ: SERENAY SARIKAYA&KIVANÇ TATLITUĞ

Evimin en güzel köşesinde





Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un ismini usta oyuncu Nebahat Çehre anons etti. Sarıkaya, “Bu sene televizyon, dijital mecralar, sinemalar erler meydanı gibi. Birbirinden iddialı işler var. Çok acayip performanslar sergileyen müthiş oyuncu arkadaşlarım var. Buradan ödül alan, almayan, bu işe gönül koymuş herkesi tebrik ediyorum. Bizi de burada görmek isteyen, ödül veren Altın Kelebek ailesi ve oy veren herkese çok çok teşekkür ediyorum” dedi. Tatlıtuğ da “Bu 3’üncü Altın Kelebek’im. Evimin en güzel köşesinde olacak. Emeği geçen herkese, tüm takıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

EN İYİ DİZİ: YALI ÇAPKINI

Hepimizi gururlandırdı





Yalı Çapkını ekibine ödüllerini Perihan Savaş takdim etti. Yapımcı Onur Güvenatam, ödülü almaya dizi ekibiyle birlikte çıktı ve şunları söyledi: “Bazı işlerde farklı bir büyü, enerji oluyor. O büyüyü yakaladığınız zaman o iş fenomen oluyor. ‘Yalı Çapkını’ o başarıyı yakaladı, hepimizi çok gururlandırdı. Bunu ekipçe yaptık ama her şey bir hikâyeyle başlıyor. Sevgili Gülseren Budayıcıoğlu’na çok teşekkür ediyorum bu güzel hikâye için.” Güvenatam, başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir’in hasta olduğu için törene katılamadığını söyledi. Gülseren Budayıcıoğlu da konuşmasında “Emeklerin boşa gitmemesi, böyle ödüllendirilmesi tüm yorgunlukları bize unutturuyor” diye konuştu.

BAŞARI ÖDÜLÜ: YARGI

Kanal D bize güvenli bir liman oldu





Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”nın kazandığı ödülü, Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Arif Dizdaroğlu açıkladı. Ödülü dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmeni Ali Bilgin, senaristi Sema Ergenekon, başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu birlikte aldı.

Kerem Çatay, “İki teşekkürüm var. Biri yayıncımız Kanal D’ye, bize ilk günden beri çok güvenli bir liman olduğu için. İkincisi; bu salondaki insanların çoğu, genelde bir noktada ailelerinden çaldıkları zamanla yapıyorlar bu işi. O yüzden bu konuda bugün uyarıldım. 11 yaşında bir insan tarafından. Onlara teşekkür etmem gerekiyor. Eren’e ve Kuzey’e teşekkür ediyorum” dedi. Sema Ergenekon, “Üçüncü sezonda bizi yine aynı ilgiyle izlediğiniz için, çok büyük bir çalışma şevki verdiğiniz için teşekkürler” diye konuştu.

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ: YA ÇOK SEVERSEN

Hayat romantik komedi olsa





Ödülü almak üzere dizinin yapımcısı Kerem Çatay ve yönetmen Ali Bilgin, başrol oyuncularıyla sahneye çıktı. Çatay, “Bu işte en çok emeği olanlar Hafsanur, Kerem, Ali. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi. Bilgin, “Şu anda Yargı ekranda. Hayat ‘Yargı’ kadar sert ve acı olmasa keşke, daha romantik komedi olsa. Coğrafyamızda zor günlerden geçiyoruz. Umarım her şey çok daha iyi olacak” diye konuştu.

EN İYİ INFLUENCER-YOUTUBER: BERFU YENENLER

Kocacığım seni çok seviyorum





Ödülünü Yasemin Baştan’ın elinden alan Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler’e teşekkür etti: “Benim için çok değerli bir ödül, çok değerli gecede. Kocacığım seni çok seviyorum, ödülü senin ve çocuklarımız için kaldırıyorum.”

EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK ERKEK SANATÇI: HAKAN ALTUN

En anlamlısı





Ödülünü Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu’nun verdiği Hakan Altun, “Daha önce dört kere layık görülmüştüm ama en anlamlısı bu. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında ödül almak gerçekten ayrıcalık. Ben de Atatürk ve dava arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Kız kardeşim ve anneme gelsin. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Sevgi olursa engel olmaz. Bütün engelli dostlarım için alıyorum bu ödülü.”

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ: GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

3. kez aldık, mutluyuz





Güldür Güldür Show ekibinden Alper Kul, ödül konuşmasında “Bu bir ekip işi. 11 yıldır bizi yayınlayan Show TV’ye ve yapımcımız BKM’ye teşekkür ediyoruz. Güzel bir aile olduk” dedi. Açelya Topaloğlu, “Sevgili yapımcımız Necati Akpınar’a, uygulayıcı yapımcımız Elif Yakarçelik’e, yönetmenimiz Meltem Bozoflu’ya, tüm BKM ve Güldür Güldür Show ekibine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Özgün Bayraktar, yaptığı konuşmayla güldürdü: “Ben de ekibe yeni dahil olmuş biri olarak Altın Kelebek ekibine teşekkür ediyorum. Şu ahir ömrümde Kıvanç Tatlıtuğ’u yakından görmek nasip oldu. İnşallah o da beni görmüştür.” Rüştü Onur Atilla ise Kerem Bürsin’i taklit ettiği konuşmasıyla güldürdü: “Okay okay all right. Yapımcımız Necati Akpınar; you are the man! Çok kıymetli bir ödül. Ekip olarak üçüncüsünü aldık, çok mutluyuz.”

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: ECEM ERKEK

Hayvanlara dikkat çekti





Güzel Günler ile ödül kazanan Ecem Erkek, konuşmasında sokak hayvanlarına dikkat çekti: “Şu anda beni izleyemeyen, izlese de muhtemelen hiçbir şey anlamayacak olan ama eve dönmemi sabırsızlıkla bekleyen bir köpeğim var benim; Loli. Çok şanslı ve çok mutlu bir köpek. Fakat sokaklarda onun kadar şanslı olmayan, onun kadar mutlu olmayan bir sürü canımız var. Biz vicdanlı bir milletiz, biz merhamet duygusu yüksek bir milletiz. Onları hayattan koparmadan da onlarla sağlıklı ve ortak yaşamı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Belediyelerce yapılacak olan kısırlaştırma faaliyetinin bu sorunu çözeceğinden eminim. Çok teşekkür ediyorum.”

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: ÇAĞLAR ÇORUMLU

Oğluma ithaf ediyorum





Ayak İşleri dizisindeki rolüyle kazandığı ödülü Nihat Odabaşı’nın elinden alan Çağlar Çorumlu, şöyle konuştu: “Beni üçüncü defa bu ödüle layık gören seyircimize ve Altın Kelebek jürisine çok teşekkür ediyorum. Yapımcımız, yazar ve yönetmenimize, bütün Ayak İşleri ekibine çok teşekkür ediyorum. Eşim Gaye, oğlum Ali Emre ve bütün aileme teşekkür ediyorum. Bu ödülü oğlum Ali Emre’ye, canım partnerim Güven Murat Akpınar’a ve ‘Benim bu travmalarım ne olacak’ diyen halkımıza ithaf ediyorum.”

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU: ADA ERMA

Dünya çocuklarla güzelleşecek





Kulüp dizisindeki performansıyla ‘en iyi çocuk oyuncu’ seçilen Ada Erma’ya ödülünü Rana Denizer takdim etti. Pembe elbisesiyle sahneye çıkan küçük oyuncu, eline çizdiği dünya figürünü göstererek yaptığı konuşmayla izleyenleri duygulandırdı: “Sizlere bir şey göstermek istiyorum. Ben bugün elime bir dünya çizerek geldim. Bu dünya sizin bildiğinizden çok farklı bir dünya. Bu dünya yemyeşil, okyanuslar masmavi, çocuklar yemyeşil sokaklarda hayvanlarla özgürce koşup eğleniyor. Savaş yok, şiddet yok. Hayvanlar özgür, kadınlar güçlü. Bu ödülü çocukların ölmediği bir dünyada almak isterdim ama bu dünyayı eline çizen tüm çocuklarla birlikte dünya güzelleşecek, buna yürekten inanıyorum.”

EN İYİ KADIN ŞARKICI: MELİKE ŞAHİN

Kadın ozanlara minnet borçluyum





Ödülü Şevval Sam’ın elinden alan Melike Şahin, ceket elbisesiyle dikkat çekti. Şahin konuşmasında şöyle dedi: “Memleketimin bütün kadın ozanlarına minnet ve teşekkür borçluyum. Bana daha farklı bir dünya ihtimalini gösterdikleri için. Aynı zamanda aynı çağda beraber müzik üretme fırsatına eriştiğim kadın meslektaşlarıma da selam yollamak isterim. Müsaadenizle ödülümü, aldığım için benden daha çok sevinmiş birisi için kaldırmak istiyorum. Bana hep ‘Sigortalı bir işin olaydı’ dedi. O dedikçe ben burnumun dikine gittim. Zaman zaman da anladım, haklı da buldum. İlk Altın Kelebek’imi annem için kaldırıyorum.”

EN İYİ ERKEK ŞARKICI: EDİS

Hayalim üstatların rekorunu kırmak





Şevval Sam’ın elinden ödülünü alan Edis, şöyle dedi: “Bugünün benim için anlamı çok büyük. Sanırım uzun zamandır üç kere bu ödülü üst üste biri olmamış. Dört kere üst üste alan var; Barış Manço ve Kayahan. Hayalim tabii ki üstatlarımın rekorunu kırmak. Ama en büyük hayalim her zaman sizi mutlu eden şarkılar yapmak. Bu iş beni hayatta tutuyor, ayakta tutuyor. Diğer arkadaşlarım da inanılmaz şeyler ürettiler bu sene. Bu ödülü almam tabii ki benim için çok önemli ama diğer arkadaşlarımı da unutmamak lazım. Bu sene aklımda özellikle Mabel Matiz, Semicenk ve Emir Can İğrek vardı, ben onlarla da paylaşıyorum. Sizi çok seviyorum.”

EN İYİ YÖNETMEN: HAKAN KIRVAVAÇ (KETCHE)

Film çekmekten çocuğumu göremiyorum





Kızılcık Şerbeti dizisiyle ‘en iyi yönetmen’ seçilen Hakan Kırvavaç, ödülünü Şükrü Avşar’dan aldı. Yönetmen, “25 yıldır bu işi yapıyorum, film çekmekten çocuğumu ve eşimi çok göremiyorum. Onlar adına da bu ödülü alıyorum. Burada olmak çok mutluluk verici” dedi.

EN İYİ MÜZİK GRUBU: MADRİGAL

GAZZE’YE DUYARLI OLALIM

En iyi müzik grubu seçilen Madrigal, ödülü Metin Özülkü’den aldı. Vokalist Anıl Erdem Cevizci, “Biz bu ödülü 2021’de de almıştık. O zamandan beri hayatımızda birçok şey değişti. Artık daha ne yaptığını bilen, kendine daha güvenen adamlar olarak buradayız. Bir tek heyecanımız değişmiyor. Bu ödülü Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında almak da büyük onur” dedi. Baterist Sanlı Akgül de “Ben Anadolu’da müziğe başlayıp hayallerime ulaşabildim. Hayallere ulaşmayı bırakın, yeteneklerini bile fark edemeden ölen çocuklar var. Çok yakın bir yerde. Lütfen buna da duyarlı olalım. Buradan Gazze’deki tüm çocukların yanında olduğumu söylemek istiyorum” diye konuştu.

EN İYİ RAP’Çİ: BLOK3

Babalar sözünü tutar





Ödülünü Şevval Sam’dan alan Blok3, “Harbiden burası çok heyecanlandırıyormuş insanı. Ben şimdi hayalleri olan bazı insanlar için konuşmak istiyorum. Ben bu işe ilk başladığım zaman, o sırada bir kafede çalışıyordum, bana sürekli ‘Ülkede milyonlarca insan var, sen mi yapacaksın’ falan dediler. Valla ben yaptım. Buradan anneme, babama ve bana en başından beri destek olan herkese çok teşekkür ederim. Babalar sözünü tutar” dedi.

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI: SEMİCENK

Ödül layık olduğu yerde





Ödülünü Metin Özülkü’nün takdim ettiği Semicenk şöyle konuştu: “Öncelikle bizleri bu ödüle layık gördüğünüz için çok sağ olun. Sevenlerimiz iyi ki varlar. Hazar Ekşioğlu ve Emre Alev başta olmak üzere ekibimize teşekkürler. Samsun Demir’e de ayrıca teşekkürler. Sevgili Edis’e de teşekkür ederim. Güzel niyetleri ve ince düşüncesi için çok sağ olsun. Ama ödül layık olduğu yerde, kendisini de tebrik ediyorum. Çok sağ olsun.”

EN İYİ ŞARKI: PİŞMAN DEĞİLİM

Gecede söyledi





Semicenk ve Doğu Swag, “Pişman Değilim”e verilen ‘en iyi şarkı’ ödülünü Metin Özülkü’nün elinden aldı. Semicenk’le şarkıyı da seslendiren Doğu Swag, “Bana müziği ve dostluğuyla çok şey katan Cenk’e teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmayan anneme ve babama teşekkür ederim” diye konuştu.

EN İYİ ERKEK SUNUCU: KENAN İMİRZALIOĞLU

İkinci mutluluk

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla Kenan İmirzalıoğlu’nun kazandığı ödülü de Mehmet Çam aldı. İmirzalıoğlu, gönderdiği video mesajında şöyle dedi: “Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Beni ikinci kez en iyi erkek sunucu ödülüne layık gördüğünüz için sizlere çok teşekkür ederim. Bizleri çok mutlu ettiniz. Daha önce yapılmış bir program nedeniyle maalesef bu muhteşem gecede aranızda olamıyorum. Ödül kazanan diğer arkadaşları canı gönülden tebrik ederim.”

EN İYİ KADIN SUNUCU: MÜGE ANLI

Selamlarını getirdim

Müge Anlı’nın ödülünü atv Programlar Müdürü Mehmet Çam teslim aldı. Ödülü İzzet Öz’ün takdim ettiği Çam, “Müge Hanım maalesef yoğun programı nedeniyle bu akşam aramızda olamadı. Kendisinin teşekkürlerini, selamlarını getirdim” dedi.

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI: ESRA EROL’DA

Ata’mın emaneti





Ödülünü İzzet Öz’ün elinden alan Esra Erol, duygularını şöyle dile getirdi: “Bu benim dördüncü Altın Kelebek’im. Ama sanki hayatımın ilk ödülüymüş gibi. Bir de Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında bu ödüle layık olmak benim için çok kıymetli. Ata’mın emaneti. Alın teri döken herkesin hayattan Altın Kelebeklerini almasını diliyorum. Çalışan bir anne olarak, sevdiklerimin zamanından çalıyorum. Bunun için özellikle yavrularım İdris Ali ve Ömer’den özür diliyorum. Biz eşimle beraber çalışıyoruz. Nereye baksam orada olduğun için teşekkür ediyorum. Beraber nice yıllara. Her gün ekran başında benimle olan kıymetli seyircilerime de çok teşekkür ediyorum. Bu ödül sizin.”

EN İYİ ARABESK FANTEZİ MÜZİK KADIN ŞARKICI: DERYA BEDAVACI

Çok iyi bir soluklanma oldu





Ödülünü Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu’ndan alan Derya Bedavacı şöyle konuştu: “İlk defa böyle bir ortamda bulunuyorum. Bu yol zorlu, meşakkatli bir yol. Ama bu çok iyi bir soluklanma ve durak oldu benim için. Layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Müziğimi ve beni sahiplenerek koşulsuz dinleyenlerimle paylaşmayı istiyorum ödülümü. Ve tabii ki eşim, yolumun en önemli ışığı ve müziğimin en büyük destekçisi Murat Bedavacı’yla. Bu ödülü en çok kızım Ada Yağmur için alıyorum. Ona teşekkür ediyorum feragat ettiği için her şey için. Ve menajerim Haluk Şentürk’e de teşekkür ediyorum.”

EN İYİ SPOR PROGRAMI: BEIN SÜPER LİG

8’inci Kelebek





Eser Yenenler ödülü espri yaparak açıkladı: “Kariyerimde birçok şeyi planladım ama Altın Kelebek’te en iyi spor ödülü vereceğimi hiç düşünmemiştim. Sporun hep yanında oldum. Spor yapanların hep en yakınında ben oldum. Spor programlarını da ilgiyle izledim.” Güntekin Onay, “1995 yılıydı, Hürriyet Gazetesi’nin binasında düzenleniyordu o zaman ‘Televizyon Yıldızları’ adı altında. İlk defa o zaman almıştım en iyi sunucu ödülünü. O günden sonra birçok kez Altın Kelebek kazandım. Sanıyorum bu 8 oldu. Çok teşekkür ediyorum layık görenlere. Gurur duyuyorum. Ekibim adına alıyorum bu ödülü” dedi.

EN İYİ YARIŞMA: MASTERCHEF TÜRKİYE

Deprem bölgesini unutmayalım





Ödülü Yağmur Tanrısevsin açıkladı. Yarışmacılarla birlikte sahneye çıkan Şef Mehmet Yalçınkaya, “Biz bu ödülü 4’üncü kez alıyoruz. İzleyicilerimize ve jüriye çok teşekkür ediyoruz” dedi. Danilo Zanna, “Bu ödülü özellikle deprem bölgelerindeki arkadaşlar için alıyoruz. MasterChef olarak yakından ve uzaktan büyük destek verdik. Tekrar hatırlatmak istedim. Unutmuyoruz, hep birlikte unutmayalım” diye konuştu.

EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI: MÜGE VE GÜLŞEN’LE 2. SAYFA

Kalbimiz küt küt atıyor





Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı’ya ödüllerini Kelebek Magazin Konseyi ekibi Orkun Ün, Ömür Gedik ve Savaş Özbey takdim etti. Gülşen Yüksel şöyle konuştu: “19 yıldır canlı yayın yapıyoruz ama buradaki heyecan bambaşka. Bu 6’ncı Kelebek’imiz, ona rağmen kalbimiz küt küt atıyor. İnşallah devamı da gelir. Kelebek okurlarına, ekibimize ve izleyicimize teşekkür ediyoruz.” Müge Dağıstanlı da “Emeği olan, bana mesleği öğreten, zor zamanlarımda arkamda duran ve başarımı paylaşanlara teşekkür ediyorum” dedi.

EN İYİ İNTERNET DİZİSİ: KULÜP

Vicdanlı bir hikâye





En iyi internet dizisi kategorisinde Altın Kelebek, Netflix yapımı “Kulüp”ün oldu. Yapımcı Saner Ayar’ın eşi Ayşe Ayar, Zeynep Günay Tan, Rana Denizer, Fırat Tanış, Salih Bademci ve Ada Erma, ödülü Şükrü Avşar’dan aldı. Rana Denizer, “Vicdanlı bir hikâye anlatmaya çalıştık. Bunun imkânını veren Netflix’e teşekkür ederiz” dedi. Salih Bademci de “Ötekileri aile yapmak bu topraklarda çok zor. Bunu kurgusal olarak Kulüp başardı, umarım hayat ileride de gerçeğini gösterir bize” dedi.

EN İYİ DİJİTAL İÇERİK: KONUŞANLAR

Güldükçe mutlu oluyoruz





En iyi dijital içerik, Hasan Can Kaya’nın Exxen’de yayınlanan programı “Konuşanlar” seçildi. Ödülü almak üzere sahneye teknik ekip çıktı. Hasan Can Kaya, gönderdiği videoda duygularını şöyle paylaştı: “Bu ödüle bizi üçüncü kez layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Almanya’da stand up gösterim olduğu için orada değilim. Sizinle beraber güldükçe, çoğaldıkça, mutlu oluyoruz.”

EN İYİ SENARİST: MELİS CİVELEK&ZEYNEP GÜR

Bir hayal kurduk





Kızılcık Şerbeti dizisiyle Altın Kelebek kazanan Melis Civelek ve Zeynep Gür, ödülü Şükrü Avşar’ın elinden aldı. Zeynep Gür, “Çok yoğun çalışıyoruz ve çocuklarımı ihmal edebiliyorum, onlara bu ödülü adıyorum. Bir hayal kurduk ve bu hayali gerçekleştiren sevgili yapımcımız Faruk Turgut’a teşekkür ederiz” dedi.

◊ Azerbaycan’ın Parlayan Yıldızları: Necibe Ahmedi, Kemale Piriyeva, Samire Efendi