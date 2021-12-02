İstanbul'un Hayaletleri: Tarih ve mitoloji iç içe

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Göbeklitepe'yi konu edinen Göbekli Tepe Muhafızı adlı romanıyla ses getiren Yonca Eldener'in kaleme aldığı kitap Altın Kitaplar tarafından okura sunuldu.

Eldener yeni romanı İstanbul'un Hayaletleri ile ilgili olarak "Gizemli coğrafyalarda geçen, akıcı ve çok katmanlı romanlar yazıyorum. İstanbul’un Hayaletleri’nde ana fikir tek olsa da detaylar çok zengin. Romanımı sur İstanbul’un ikinci tepesini solumak isteyenler okuyabilir. Kentte yaşayan evsizleri merak edenler okuyabilir. Macera severler okuyabilir. İstanbul’un köle pazarlarını ve mezar taşlarını öğrenmek isteyenler okuyabilir. Su tünellerinin ve sarnıçların gizemli dünyasına dalmak isteyenler okuyabilir" diyor.

İstanbul’un Hayaletleri'ni üç yılda tamamladığını söyleyen yazar, arka sokakları, şehrin gizemli noktalarını bir macerayla okurla buluşturuyor. Romanda Kapalıçarşı, Çemberlitaş, Hipodrom üçgeninde geçen bir macerayla karşı karşıyayız. "Şehrin hayaletleri deyince aklıma etrafımızda olan ama bakmadan geçtiğimiz, toplumun en alttakileri ve gelir düzeyine bakmaksızın tüm kimliğini gizleyen kesimler geliyor. Böyle bakınca İstanbul’un kalbinde onlarca hayalet geziyor. Son dönemde en gözüme çarpanlar yabancı göçmenler" diyen yazar, İstanbul’a başka bir perspektiften bakmaya davet ediyor.