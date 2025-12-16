×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

İstanbul'u terk etmişti... 'Köy hayatı başka'

Güncelleme Tarihi:

#Doğayla İç İçe Yaşayan Ünlüler#Nurgül Yeşilçay#İzmir
İstanbulu terk etmişti... Köy hayatı başka
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 13:29

İzmir’de köy hayatı yaşamaya başlayan Nurgül Yeşilçay yeni projesi için İstanbul’a döndü.

Haberin Devamı

Hafta sonu oğlu Osman Nejat Özer’le Ortaköy’de görüntülenen ünlü oyuncu, köyde doğayla iç içe olmanın kendisine iyi geldiğini söyledi: “Toprakla haşır neşir oluyorsun, bambaşka bir şey. Bütün kötü enerjilerin tükeniyor. Bağ bahçe telaşları oluyor. Şehir hayatını bir kenara bırakıyorsun orada.” 

Bunun yüzünden kilo alacağım Zayıfladığı gözlenen Nurgül Yeşilçay “Yemeyince veriyorsun, çok sıkı diyet yaptım” dedi ve oğlu Osman Nejat’a takıldı: “Bu geldiğinden beri yiyor, bunun yüzünden tekrar kilo alacağız!” (Deniz BOY)

İstanbulu terk etmişti... Köy hayatı başka

YENİ HAYATINA ADAPTE OLDU

Son olarak Kanal D'nin 2023 yapımı 'Veda Mektubu' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay, setlerden uzak geçirdiği zamanı fırsat bildi ve hayallerini gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

İstanbul'un gürültüsünden ve kaosundan kaçan oyuncu, kendisine doğanın içinde bir ev yaptırdı.

İstanbulu terk etmişti... Köy hayatı başka

Adres olarak İzmir'i seçen Nurgül Yeşilçay, evin tüm detaylarıyla yakından ilgilendi.

Ustaları bir an olsun yalnız bırakmayan ünlü oyuncu, inşaat süresinde çekiği videoları da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Tek kattan oluşan evin mutfak ile iç içe olan salonu, devasa bir bahçeye açılıyor.

İstanbulu terk etmişti... Köy hayatı başka

Isınmak için şöminenin tercih edildiği evde, duvarları geometrik desenli karolar süslüyor.

Bahçenin bir bölümü yüzme havuzuna ayrılmış... Düzenleme ise kalabalık misafir grupları göz önüne alınarak yapılmış.

İstanbulu terk etmişti... Köy hayatı başka

Her bir detayın incelikle düşünüldüğü evin tamamlanan ilk kısmı, Yeşilçay'ın vaktinin çoğunu geçirdiği mutfak bölümü...

Haberin Devamı

Büyük bir pencereden bahçeyi gören mutfakta, tezgah için siyah oturma alanı için ise ahşap renkler tercih edilmiş.

İstanbulu terk etmişti... Köy hayatı başka

Evin dış cephesine asılan hasır aydınlatmalar ve pencere kenarlarını süsleyen mavi şeritler, Ege'nin izlerini taşıyor.

İstanbulu terk etmişti... Köy hayatı başka

KÖY HAYATINA ADAPTE OLDU

Vaktinin neredeyse tamamını bağ-bahçe işleriyle geçiren Nurgül Yeşilçay, köy hayatına iyice adapte oldu. 

İstanbulu terk etmişti... Köy hayatı başka

Traktör süren, ağaç budayan oyuncu o anları sosyal medya hesabında paylaştı. 

İstanbulu terk etmişti... Köy hayatı başka

Haberin Devamı

Kepçe operatörlüğüne de soyunan Yeşilçay, paylaşmının altına "Çalışıyoz gari" notunu düştü. 

İstanbulu terk etmişti... Köy hayatı başka

Haberle ilgili daha fazlası:
#Doğayla İç İçe Yaşayan Ünlüler#Nurgül Yeşilçay#İzmir

BAKMADAN GEÇME!