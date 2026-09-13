İstanbul'u terk edip köye yerleşmişti... Nurgül Yeşilçay: Şehri gençler yaşasın!

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Nurgül Yeşilçay, InStyle dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Sevgilisi Necati Kocabay’la Kuşadası’na bağlı Çınar Köyü’ne yerleşen oyuncu, şehir hayatında kaçma nedenlerini şöyle dile getirdi:

“Öncelikle İstanbul’da yemekler çok bozuldu. Biz niye çer çöp yiyoruz? Bir de eskiden daha özgürdü şehirler, artık o kadar değil. Bir yaştan sonra bazı insanları metropolden kovmak gerektiğini düşünüyorum. Mesela ben metropolü metropol gibi yaşamadığımı fark ettim. Şehrin göbeğinde oturuyorum, üç ayda bir oyuna gidiyorum. Atın beni metropolden! Burada gençler yaşasın, her akşam bir yere gitsinler, yeni açılan yerleri takip etsinler, konsere gitsinler.”

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MÜTHİŞ ÇEVRECİ OLDUM

Nurgül Yeşilçay, köye yerleştikten sonra daha çevreci olduğunu açıkladı:

“Oraya gittiğimden beri sürdürülebilirlik kavramı üzerine düşünüyorum. Döngü dersek daha doğru olacak. Doğayı zaten seviyordum ama orada iyice değiştim. Müthiş çevreci oldum. Biz dünyayı yok etmek üzerine yaşıyoruz ve çok üzgünüm bu konuda. Doğa kendi kendini yeniler. Çok çöp çıkarıyoruz. Birkaç yıl sonra herhalde çöp bir dünyada yaşayacağız. Moda haftada bir değişemez. Biz niye haftada bir yeni bir şey alıyoruz? Almamalıyız.”