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İstanbul'u terk edip köye yerleşmişti... Nurgül Yeşilçay: Şehri gençler yaşasın!

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#Nurgül Yeşilçay#Şehir Hayatı#İstanbul Terk
İstanbulu terk edip köye yerleşmişti... Nurgül Yeşilçay: Şehri gençler yaşasın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 10:10

Nurgül Yeşilçay, insanların belli bir yaştan sonra metropol hayatını bırakmaları gerektiğini söyledi: “Bir yaştan sonra bazı insanları metropolden kovmak gerek. Şehirde gençler yaşasın, yeni açılan yerleri takip etsinler.”

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Nurgül Yeşilçay, InStyle dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Sevgilisi Necati Kocabay’la Kuşadası’na bağlı Çınar Köyü’ne yerleşen oyuncu, şehir hayatında kaçma nedenlerini şöyle dile getirdi:

İstanbulu terk edip köye yerleşmişti... Nurgül Yeşilçay: Şehri gençler yaşasın

“Öncelikle İstanbul’da yemekler çok bozuldu. Biz niye çer çöp yiyoruz? Bir de eskiden daha özgürdü şehirler, artık o kadar değil. Bir yaştan sonra bazı insanları metropolden kovmak gerektiğini düşünüyorum. Mesela ben metropolü metropol gibi yaşamadığımı fark ettim. Şehrin göbeğinde oturuyorum, üç ayda bir oyuna gidiyorum. Atın beni metropolden! Burada gençler yaşasın, her akşam bir yere gitsinler, yeni açılan yerleri takip etsinler, konsere gitsinler.”

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İstanbulu terk edip köye yerleşmişti... Nurgül Yeşilçay: Şehri gençler yaşasın

MÜTHİŞ ÇEVRECİ OLDUM

Nurgül Yeşilçay, köye yerleştikten sonra daha çevreci olduğunu açıkladı:

“Oraya gittiğimden beri sürdürülebilirlik kavramı üzerine düşünüyorum. Döngü dersek daha doğru olacak. Doğayı zaten seviyordum ama orada iyice değiştim. Müthiş çevreci oldum. Biz dünyayı yok etmek üzerine yaşıyoruz ve çok üzgünüm bu konuda. Doğa kendi kendini yeniler. Çok çöp çıkarıyoruz. Birkaç yıl sonra herhalde çöp bir dünyada yaşayacağız. Moda haftada bir değişemez. Biz niye haftada bir yeni bir şey alıyoruz? Almamalıyız.”

İstanbulu terk edip köye yerleşmişti... Nurgül Yeşilçay: Şehri gençler yaşasın

 

 

 

 

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#Nurgül Yeşilçay#Şehir Hayatı#İstanbul Terk

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