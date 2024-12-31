İstanbul'u terk edip Bodrum'a yerleşmişti... Yıllar sonra geri döndü

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İstanbul’a temelli döndüğünü söyleyen Tekindor, “Hayatımı değiştirmek için gitmiştim. İlk başta Bodrum’da tatlı geldi her şey. Ama kışları sıkıldığımızı fark ettim. 7.5 yıl sonra geri döndüm. Geleli 1.5 ay oldu ama turist gibiyim. Şimdilik tadını çıkarıyorum, bol bol geziyorum” dedi.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Beni unutmamış

Nehir Erdoğan’ın ördek sevgisi sosyal medyada gündem oldu.

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Ünlü oyuncu, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Santralistanbul Kampüsü’nde yer alan Twins Kitchen adlı mekânın bahçesinde daha önce de sevdiği ördeği kucağına alıp video çekti. Ünlü oyuncunun “Unutmamış beni, güzelim” diyerek sevdiği ördekle görüntülerine takipçilerinden yorum yağdı.

Son pazar sürüşü

Yasemin Özilhan, SUV aracıyla çektiği fotoğrafları Instagram’da takipçileriyle paylaştı. Stiliyle dikkat çeken Özilhan o karelerin altına İngilizce “Yılın son pazar sürüşü” notunu düştü.

Seni seviyorum

Hacı Sabancı, eşi Nazlı Sabancı’nın doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla kutladı. Ünlü işadamı o karelere “Mutlu yaşlar, seni seviyorum” notunu düştü.

Nazlı Sabancı ile evliliğinden Arzu Alara adını verdiği bir kızı olan Hacı Sabancı geçtiğimiz günlerde Fatma D. adlı kadının 3 yaşındaki oğlu için açtığı babalık davası için DNA testi vermişti.

Londra metrosunda iki yakışıklı

Ailesiyle birlikte Londra’da bulunan Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe’yle metroda çekilmiş fotoğrafını Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımına “En karizmatik baba-oğul”, “Muhteşem ikili”, “İki yakışıklı adam” şeklinde övgü dolu yorumlar yağdı.

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