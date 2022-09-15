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İstanbul’da sanat zamanı

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#İstanbul Kültür Sanat Vakfı#Ömer M. Koç#Olivier Gauvin
İstanbul’da sanat zamanı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 07:43

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 17. İstanbul Bienali’nin resmi açılış töreni, önceki akşam Fransız Sarayı bahçesinde yapıldı.

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İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Fransa Başkonsolosu Olivier Gauvin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen tören, sanat ve iş dünyasından isimlerin yanı sıra uluslararası sanat çevrelerinden bienali takip etmeye gelen konukları buluşturdu.

İstanbul’da sanat zamanı

Sunuculuğunu Jülide Ateş’in üstlendiği törende hem bienal hakkında bilgi verildi hem de İKSV’nin 50’nci yaşı pasta kesilerek kutlandı.

Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in üstlendiği 17. İstanbul Bienali, 17 Eylül Cumartesi günü kapılarını açacak. Bienal kapsamında İstanbul’un dört bir yanında açılacak sergiler 20 Eylül’e kadar ücretsiz gezilebilecek.

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İstanbul’da sanat zamanı

Okyar Tuncel- Bülent Eczacıbaşı - Ömer M.Koç - Özgül Özkan Yavuz - Haydar Ali Yıldız

 

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#İstanbul Kültür Sanat Vakfı#Ömer M. Koç#Olivier Gauvin

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