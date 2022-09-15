İstanbul’da sanat zamanı

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İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Fransa Başkonsolosu Olivier Gauvin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen tören, sanat ve iş dünyasından isimlerin yanı sıra uluslararası sanat çevrelerinden bienali takip etmeye gelen konukları buluşturdu.

Sunuculuğunu Jülide Ateş’in üstlendiği törende hem bienal hakkında bilgi verildi hem de İKSV’nin 50’nci yaşı pasta kesilerek kutlandı.

Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in üstlendiği 17. İstanbul Bienali, 17 Eylül Cumartesi günü kapılarını açacak. Bienal kapsamında İstanbul’un dört bir yanında açılacak sergiler 20 Eylül’e kadar ücretsiz gezilebilecek.

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Okyar Tuncel- Bülent Eczacıbaşı - Ömer M.Koç - Özgül Özkan Yavuz - Haydar Ali Yıldız