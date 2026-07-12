İstanbul'da Latin rüzgarı

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Önceki akşam KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşen konser, yaklaşık 10 bin müzikseverin katılımıyla adeta müzik şölenine dönüştü.
Ricky Martin yaklaşık 2 saat boyunca temposunu hiç düşürmedi. 75 kişilik ekibi, güçlü dans kadrosu, canlı performansı ve etkileyici sahne prodüksiyonuyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.
“İstanbul’un enerjisine hayran kaldım. Burada olmak benim için gerçekten çok özel.”
Hayranıyım
Seda Bakan, “Çocukluğumdan beri hayranıyım Ricky Martin’in. Ankara’dan ayağımın tozuyla geldim. Çocuklarımı eve bıraktım ve hemen buraya koştum” dedi.
Gurur verici
Konseri izleyen Hazal Türesan, geçtiğimiz haftalarda Almanya’da aldığı ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülü hakkında “Performansımızın kıymetli bulunması gurur verici” dedi.
Çocukluk aşkım
Hazal Kaya, “Ricky Martin çocukluk aşkım. Bayılmak üzereyim heyecandan” dedi. Oyuncu, artık yılın yarısını ailesiyle Amsterdam’da geçireceklerini de açıkladı.
Oğlum sürpriz yaptı
Ebru Şallı konseri izlemeye gelenler arasındaydı. Şallı, oğlunun Barselona’dan 2 günlüğüne geldiğini söyledi: “Bana sürpriz yaptı.”