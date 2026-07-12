İstanbul'da Latin rüzgarı

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Önceki akşam KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşen konser, yaklaşık 10 bin müzikseverin katılımıyla adeta müzik şölenine dönüştü.



Ricky Martin yaklaşık 2 saat boyunca temposunu hiç düşürmedi. 75 kişilik ekibi, güçlü dans kadrosu, canlı performansı ve etkileyici sahne prodüksiyonuyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Ricky Martin, yeniden İstanbul’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi:

“İstanbul’un enerjisine hayran kaldım. Burada olmak benim için gerçekten çok özel.”

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Kuliste samimi buluşma Gecede Ricky Martin’den önce ünlü popçu Edis sahneye çıktı. Konser öncesi kuliste bir araya gelen iki yıldız, bir süre sohbet ederek birbirlerine başarı dileklerinde bulundu.

Konseri çok sayıda ünlü isim de izledi.

Hayranıyım



Seda Bakan, “Çocukluğumdan beri hayranıyım Ricky Martin’in. Ankara’dan ayağımın tozuyla geldim. Çocuklarımı eve bıraktım ve hemen buraya koştum” dedi.

Gurur verici



Konseri izleyen Hazal Türesan, geçtiğimiz haftalarda Almanya’da aldığı ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülü hakkında “Performansımızın kıymetli bulunması gurur verici” dedi.

Çocukluk aşkım



Hazal Kaya, “Ricky Martin çocukluk aşkım. Bayılmak üzereyim heyecandan” dedi. Oyuncu, artık yılın yarısını ailesiyle Amsterdam’da geçireceklerini de açıkladı.

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Oğlum sürpriz yaptı



Ebru Şallı konseri izlemeye gelenler arasındaydı. Şallı, oğlunun Barselona’dan 2 günlüğüne geldiğini söyledi: “Bana sürpriz yaptı.”

Ebru Şallı





Saadet Işıl Aksoy



Feyyaz Şerifoğlu



Müjde Uzman



Azra Akın - Atakan Koru



