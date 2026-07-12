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İstanbul'da Latin rüzgarı

Güncelleme Tarihi:

#Ricky Martin#Latin Pop#İstanbul
İstanbulda Latin rüzgarı
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 07:00

Dünyaca ünlü Latin pop yıldızı Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’da hayranlarıyla buluştu.

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Önceki akşam KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşen konser, yaklaşık 10 bin müzikseverin katılımıyla adeta müzik şölenine dönüştü.

Ricky Martin yaklaşık 2 saat boyunca temposunu hiç düşürmedi. 75 kişilik ekibi, güçlü dans kadrosu, canlı performansı ve etkileyici sahne prodüksiyonuyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

İstanbulda Latin rüzgarı


Ricky Martin, yeniden İstanbul’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi:

İstanbul’un enerjisine hayran kaldım. Burada olmak benim için gerçekten çok özel.”

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İstanbulda Latin rüzgarı


Kuliste samimi buluşma Gecede Ricky Martin’den önce ünlü popçu Edis sahneye çıktı. Konser öncesi kuliste bir araya gelen iki yıldız, bir süre sohbet ederek birbirlerine başarı dileklerinde bulundu.

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İstanbulda Latin rüzgarı


Konseri çok sayıda ünlü isim de izledi.

Hayranıyım

Seda Bakan, “Çocukluğumdan beri hayranıyım Ricky Martin’in. Ankara’dan ayağımın tozuyla geldim. Çocuklarımı eve bıraktım ve hemen buraya koştum” dedi.

İstanbulda Latin rüzgarı

Gurur verici

Konseri izleyen Hazal Türesan, geçtiğimiz haftalarda Almanya’da aldığı ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülü hakkında “Performansımızın kıymetli bulunması gurur verici” dedi.

İstanbulda Latin rüzgarı

Çocukluk aşkım

Hazal Kaya, “Ricky Martin çocukluk aşkım. Bayılmak üzereyim heyecandan” dedi. Oyuncu, artık yılın yarısını ailesiyle Amsterdam’da geçireceklerini de açıkladı.

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İstanbulda Latin rüzgarı

Oğlum sürpriz yaptı

Ebru Şallı konseri izlemeye gelenler arasındaydı. Şallı, oğlunun Barselona’dan 2 günlüğüne geldiğini söyledi: “Bana sürpriz yaptı.”

İstanbulda Latin rüzgarı

Ebru Şallı

İstanbulda Latin rüzgarı

Saadet Işıl Aksoy
İstanbulda Latin rüzgarı

Feyyaz Şerifoğlu
İstanbulda Latin rüzgarı

Müjde Uzman
İstanbulda Latin rüzgarı

Azra Akın - Atakan Koru

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#Ricky Martin#Latin Pop#İstanbul

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