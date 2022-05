İstanbul Kültür Sanat Vakfı'ndan 50’nci yıla özel gala

Haberin Devamı

50 yıldır kültür-sanatın gelişimi için kâr amacı gütmeden çalışmalarını sürdüren İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 2022’de 50’nci yaşını özel etkinliklerle kutluyor.

İKSV bu özel yıldönümünde, sanat üretimini desteklemeye yönelik çalışmaları için kaynak geliştirmek amacıyla önceki akşam özel bir gala düzenledi.

Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus’ın mekân sponsoru olarak destek verdiği ‘İKSV 50. Yıl Özel Galası’nda toplanan bağışlarla oluşturulacak fon, önümüzdeki yıllarda festivallerde yer alacak genç sanatçıların üretimlerine destek vermek amacıyla kullanılacak.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın ev sahipliğinde yapılan galaya iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim katıldı.

Haberin Devamı

KURTLARI DÖKME VAKTİ

Objektiflere Cem Yılmaz ile birlikte poz veren Beren Saat ve Kenan Doğulu, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kenan Doğulu, yakın zamanda başlayan konser maratonu için heyecanlı olduğunu söyleyerek, “Pandemide hepimiz evlerimizde tutsak kaldık, şimdi bu konserler bana ve sevenlerime terapi gibi geliyor. Yakın zamanda Bursa ve Antalya konserlerim var, artık kurtları dökme vakti” diye konuştu.

Cem Yılmaz - Beren Saat - Kenan Doğulu

Ocak ayında evlenen Nevzat Aydın ve modacı Zeynep Zenel Aydın, düğün sonrası ilk kez görüntülendi.

Elif Dürüst





Ceyda Düvenci - Bülent ŞakrakYılmaz ErdoğanÖykü Karayel - Can Bonomo

Demet Akbağ