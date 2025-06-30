İstanbul ayaklarının altında... Ünlü popçu eşi ile bu evde yaşıyor!

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Lüks bir site içerisinde yer alan dubleks dairesinin kapısı devasa bir salona açılıyor.

Modern çizgilerin kendini hissettirdiği salonun girişinde 6 kişilik yemek masası yer alıyor.

Lacivert ve krem renkli koltukların yer aldığı salon, özel tasarım televizyon ünitesi ve orta cam sehpa ile tamamlanmış.

Şık avizeler, mumlar, göz alıcı tablolar, dekoratif aynalar ve onlarca ödül salonun diğer dikkat çeken detayları...

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Evin merdiven bölümü çiftin fotoğrafları ve aynalarla dekore edilmiş.

Dairenin üst katı ise yatak ve giyinme odasına ayrılmış.

Gökçe Kırgız'ın takılarının ve sahne kıyafetlerinin yer aldığı giyinme odasının dört bir yanı aynalarla kaplı.

Odanın tam ortasında Kırgız'ın takılarının yer aldığı özel bir alan var.

Beyaz rengin hakim olduğu mutfakta da tıpkı salon ve giyinme odası gibi şıklık ön planda.

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ÜNLÜ İSİMLER BU EVLERDE YAŞIYOR

Ünlü şarkıcı 4 katlı yazlık evinin kapılarını açtı... Her odası ayrı güzel!

HUZUR DOLU BİR YUVA

Ünlü sunucu Evrim Akın, “Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programında bu hafta sevilen şarkıcı Ankaralı Yasemin’in (Yasemin Aydın) doğayla iç içe yaşadığı bağ evine konuk oldu.

Yeşillikler arasında konumlanmış, huzur dolu atmosferiyle dikkat çeken evin kapılarını izleyicilere açan Ankaralı Yasemin, samimi ve içten sohbetiyle de gönülleri fethetti.

Koyu tonların hâkim olduğu zarif bir dekorasyon

2 oda 1 salondan oluşan bağ evi, modern ve sıcak detaylarıyla öne çıkıyor. Evin salonunda koyu tonların hâkimiyeti hissedilirken, geniş bir köşe koltuk, beyaz televizyon ünitesi ve ahşap sehpa ilk göze çarpan detaylar arasında yer aldı. Ünitenin üzeri ise sevimli aksesuarlar ve özel fotoğraflarla süslenmiş.

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Salonla iç içe geçmiş gri tonlardaki mutfak, genel dekorasyonla mükemmel bir uyum içinde.

Üst kattaki odalarda da yine gri tonlar dikkat çekerken, evin bütününde sade ve şık bir tarz göze çarpıyor.

Havuzlu bahçe adeta bir huzur köşesi

Doğa ile iç içe olan bağ evi, yalnızca iç dekorasyonuyla değil, dış alanıyla da büyülüyor. Bahçede yer alan havuz ve çevresindeki düzenleme, adeta bir huzur köşesi yaratıyor.

Ankaralı Yasemin’in doğaya kaçışı temsil eden bu evi, hem estetik hem de içtenliğiyle izleyicilerden tam not aldı.

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ESRA EZMECİ GÖSTERİŞTEN UZAK EVİNİN KAPILARINI AÇTI

Ünlü sunucu Evrim Akın, Evrim Akın ile Ev Gezmesi programında Uzman Psikolog ve Yazar Esra Ezmeci’nin evine konuk oldu. Ezmeci, ilk kez Kanal D izleyicileri için evinin kapılarını araladı.

Göz alıcı bir sadelikle dekore edilen ev, baştan sona modern detaylarla dikkat çekiyor. Salonun duvarlarından koltuklara, televizyon ünitesinden dekoratif objelere kadar her yerde gri tonları hâkim.

Lüks ama abartıdan uzak bir şekilde döşenen salonun bir köşesi kütüphane olarak düzenlenmiş. Kütüphanenin hemen önünde ise sade ve işlevsel bir çalışma masası yer alıyor.

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Yatak odasında da yine gri tonları göze çarpıyor. Ezmeci’nin gösterişten uzak mobilya tercihleriyle sade bir şıklık yakaladığı odada, kıyafet dolabı ve takı köşesi ise dikkat çekici detaylar arasında yer alıyor.

Evin en sade bölümü ise mutfak. Bej tonlarının hâkim olduğu mutfakta sıcak ve huzurlu bir atmosfer oluşturulmuş. Ancak yoğun iş temposu nedeniyle Esra Ezmeci’nin mutfakta çok fazla vakit geçiremediği, yemek yapmaya fazla zaman ayıramadığı da programa yansıyan detaylar arasında.

Ezmeci’nin zarif ve düzenli yaşam alanı, hem izleyicilerden hem de sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İŞTE SURVİVOR SEDA'NIN EVİ

Evrim Akın’ın sunumuyla Kanak D'de ekrana gelen Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının konuğu, 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasıyla tanınan ve Survivor’daki performansı ve karakteriyle hafızalara kazınan fenomen yarışmacı Seda Aktuğlu oldu.

Almanya doğumlu olan Seda Aktuğlu, Almanya’dan Türkiye’ye ve ardından Eskişehir’e uzanan yaşam hikâyesini izleyicilerle paylaştı. Dedesi ve babaannesiyle büyüdüğünü söyleyen Aktuğlu, hayatının en güzel dönemlerini Eskişehir’de yaşadığını belirtti.

Program boyunca izleyiciler, Seda Aktuğlu’nun iki oda, bir salon ve Amerikan mutfaktan oluşan modern evini keşfetti.

Evde tek başına yaşayan Aktuğlu’nun dekorasyon tercihi, modern ve otantik çizgileri bir arada barındırıyor.

Antrasit renkli koltuk ve kahverengi deri kanepe salonun öne çıkan parçaları arasında yer alıyor. Bambu ayaklı mermer sehpa, mumlar, çiçekler ve antika sandıklarla harmanlanan salon; şık ve sıcak bir atmosfer sunuyor.

Özellikle antika detaylar, değerli taşlar ve deniz kabuklarıyla süslenmiş sandıklar evin en dikkat çeken öğeleri arasında. Ayrıca nostaljik aydınlatmalar, biblolar, sallanan at figürleri ve yıllar içinde biriktirilmiş özel eşyalar, Seda Aktuğlu’nun kişisel zevkini yansıtıyor.

Yatak odasında ise çiçek desenli duvar kağıdı, pembe yatak başlığı, beyaz makyaj masası ve büyük bir boy aynası dikkat çekiyor.

Oda oldukça düzenli; makyaj masasında parfümler, takılar ve kozmetik ürünleri yer alıyor.

Aktuğlu, bazı parfümlerini annesinden kalan hatıra olarak sakladığını, bazılarını ise ağabeyinden hediye aldığını belirtiyor. Özellikle Almanya’dan temin edilen bir parfümü, artık annesinin kokusu olarak benimsediğini ifade ediyor.

Giyinme odası da oldukça düzenli. Arkadaşının yardımıyla düzenlenen dolaplarda bol miktarda bikini, yazlık elbise ve aksesuar yer alıyor.

Renkli ve enerjik kıyafetleri sevdiğini söyleyen Seda Aktuğlu, yaz mevsimine olan tutkusunu da dile getiriyor.

2000'li yıllara şarkılarıyla damga vurmuştu... Gösterişten uzak bu evde yaşıyor!

2000’li yıllara damgasını vuran “Nankör” şarkısıyla hafızalara kazınan Murat Başaran, Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına konuk oldu. Gösterişten uzak ve samimi yaşam alanıyla dikkat çeken ünlü sanatçının evi izleyicilerden tam not aldı.

İlk kez özel hayatını ekranlara taşıyan Murat Başaran, eşi Ayten Hanım ile birlikte yaşadığı sıcak yuvasını gezdirdi. Üç oda bir salondan oluşan evin her köşesi zarafet ve sadelikle döşenmiş durumda.

Salona girildiğinde, şık gri köşe koltuk ve pastel tonlardaki berjerlerin uyumu göze çarpıyor. Televizyon ünitesi ise beyaz rengiyle hem modern hem de huzurlu bir atmosfer yaratıyor. Ünitenin bir yanında kitaplık, diğer yanında ise sanatçının başarılarını simgeleyen ödüller yer alıyor.

Bitkilerle süslenmiş salonun tam ortasında yer alan cam sehpa evin estetik detayları arasında. Başaran çiftinin doğaya olan sevgisi çiçek seçimlerinden de hissediliyor.

Yatak odasında da beyaz rengin hâkimiyeti dikkat çekiyor. Boydan boya gardırop ve özel ayakkabı bölmesi özenle tasarlanmış. Dekoratif objelerle süslenmiş yatak başlığı ise odaya ayrı bir hava katıyor.

Evin belki de en ilgi çekici köşesi takı ve saat koleksiyonu. Evrim Akın’ın hayran kaldığı koleksiyonda değerli saatlerin yanı sıra, kayınvalideden gelen hediyeler ve kayınpeder yadigârı tespih yer alıyor. Kliplerde kullanılan bileklikler ve değerli taşlarla süslenmiş Zülfikar kolyesi de dikkat çeken parçalar arasında.

Ayten Hanım’a ait parfümlerle dolu parfüm köşesi ise lüksü ve zarafeti bir arada sunuyor. Murat Başaran ise parfüm seçiminde oldukça titiz olduğunu belirterek sahneye çıkarken iki farklı koku kullandığını ve hangisi kalıcıysa onu tercih ettiğini dile getiriyor.

Murat Başaran’ın kıyafet dolabı da oldukça zengin. Sahne kıyafetlerinden soğuk hava giysilerine kadar birçok seçenek bulunuyor. Özellikle kadife kumaştan yapılmış şık bir takım, sanatçının favorileri arasında.

Yemek konusunda da iddialı olan Murat Başaran’ın menüsünde, babasının da favorisi olan kaymaklı taç pirzola başrolde. Ayten Hanım’ın Türkiye sorumlusu olduğu somon firması sayesinde sofrada kuşkonmazlı ve hollandez soslu somon da yer alıyor. Başaran, bu sosu esprili bir dille “mayonez ve tereyağlı hava atma sosu” olarak tanımlıyor.