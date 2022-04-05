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İspanya'da Cansu Dere rüzgarı

#Cansu Dere#İspanya#Fotogramas De Plata
İspanyada Cansu Dere rüzgarı

İspanya’da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Cansu Dere, ülkenin en önemli ödül törenlerinden biri olan sinema, tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata’da, Dizi Dalında ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü sahibine verdi.

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Bu yıl 73’üncüsü gerçekleştirilen Fotogramas de Plata’da ödül gecesinde Cansu Dere sahneye çıkarak dizi dalında ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü La Case De Papel dizisinin yıldızı Najwa Nimri’ye verdi.

İspanyada Cansu Dere rüzgarı

Dere, sahnede anonsunu İspanyolca yapınca salonu dolduranlardan büyük alkış aldı.
İspanyada Cansu Dere rüzgarı

DÜNYA STARLARI ÖDÜL ALDI
İspanya’da 1951’den beri sinema, tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata’nın bu yılki ödül töreni, 4 Nisan’da Madrid'deki Eslava Tiyatrosu'nda gerçekleşti. En iyilerin halk oylamasıyla seçildiği törende; Javier Badem, Penelope Cruz, Alba Flores, Pedro Almodovar gibi dünya starları ödül aldı.
İspanyada Cansu Dere rüzgarı

Cansu Dere ödül töreninde önde gelen isimlerle bir araya gelerek, gece boyunca sohbet etti.

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KIRMIZI HALI DA CANSU DERE RÜZGARI!

Tören öncesi düzenlenen kırmızı halı etkinliğinde İspanyol basınından büyük ilgi gören Dere, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirerek basından gelen soruları yanıtladı.

İspanyada Cansu Dere rüzgarı

Tören için Madrid’e davet edilen Cansu Dere, böylesine önemli bir törene katılmaktan ve ödül vermekten büyük mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.
İspanyada Cansu Dere rüzgarı

HAYRANLARINI KIRMADI
Cansu Dere'nin hayranlarını kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi.
İspanyada Cansu Dere rüzgarı



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#Cansu Dere#İspanya#Fotogramas De Plata

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