İsmail Hacıoğlu'nun eski aşkları Vildan Atasever ve Aslıhan Gürbüz’ün koyu sohbeti

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PİŞTİ OLDULAR



İsmail Hacıoğlu ilk evliliğini 2010 yılında Vildan Atasever’le yapmış, çift 2015’te boşanmıştı. Hacıoğlu, 2022 yılında da Aslıhan Gürbüz’le aşk yaşamaya başladı, ancak bu ilişkisi de uzun ömürlü olmadı. Vildan Atasever’le Aslıhan Gürbüz’ün yolu önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda kesişti.

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Vildan Atasever ve Aslıhan Gürbüz, Harbiye Açıkhava’da “Bir Peyk Müzikali: Hamiyet”i izledi. Birbirlerini görünce selamlaşan iki ünlü oyuncu, koyu bir sohbete daldı. Objektiflere samimi şekilde poz veren ikili, muhabirlerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.



