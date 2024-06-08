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İsmail Hacıoğlu'nun eski aşkları Vildan Atasever ve Aslıhan Gürbüz’ün koyu sohbeti

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#İsmail Hacıoğlu#Vildan Atasever#Aslıhan Gürbüz
İsmail Hacıoğlunun eski aşkları Vildan Atasever ve Aslıhan Gürbüz’ün koyu sohbeti
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 09:02

İsmail Hacıoğlu’nun eski aşkları Vildan Atasever ve Aslıhan Gürbüz’ün yolu önceki akşam Harbiye Açıkhava’da kesişti. İki ünlü oyuncu samimi şekilde sohbet ederken objektife yansıdı.

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PİŞTİ OLDULAR

İsmail Hacıoğlu ilk evliliğini 2010 yılında Vildan Atasever’le yapmış, çift 2015’te boşanmıştı. Hacıoğlu, 2022 yılında da Aslıhan Gürbüz’le aşk yaşamaya başladı, ancak bu ilişkisi de uzun ömürlü olmadı. Vildan Atasever’le Aslıhan Gürbüz’ün yolu önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda kesişti.

İsmail Hacıoğlunun eski aşkları Vildan Atasever ve Aslıhan Gürbüz’ün koyu sohbeti

SORULARA YANIT YOK

Vildan Atasever ve Aslıhan Gürbüz, Harbiye Açıkhava’da “Bir Peyk Müzikali: Hamiyet”i izledi. Birbirlerini görünce selamlaşan iki ünlü oyuncu, koyu bir sohbete daldı. Objektiflere samimi şekilde poz veren ikili, muhabirlerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

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#İsmail Hacıoğlu#Vildan Atasever#Aslıhan Gürbüz

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