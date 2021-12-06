İskender Paydaş: Çocukken babam trafikte çalan kornanın notasını sorardı

3 yaşında davul,5 yaşında piyano ve “Büyük İskender” ismiyle ilk single, konserler... Çocuk star olmak eğlenceli mi, yorucu mu?
- Tek yorucu yanı sürekli piyano ve solfej çalışmaktı. Onun dışında çok eğlenceliydi. Sahneye, konsere çıkmak, stüdyoda şarkı söylemek, benim için bir oyun gibiydi. Çünkü 5 yaşında, 7 yaşında yorulmak nedir bilmeyen bir dünyam vardı.
ÖZEL MESELELER
Affetmek karşındaki için iyidir unutmamaksa kendin için
Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?
- Sonbahar-kış. İlkbahar ve yaz daha çok hayat sevinci dolu. Romantizm biraz düşünmekle de ilgili. Duygu ve düşüncelerinle girdiğin bir yolculuk. Hele sonbahardaki sarı yaz çok romantik hissettirir bana.
Hangisi daha kötü: Kimselere âşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?
- Hangi aşk iyi bitiyor, bilmiyorum. Üzülürsün en azından. Ama hiç yaşamamaktansa sonu kötü de bitse onu yaşamak daha iyi. Diğeri hiç yaşamamak anlamına geliyor.
Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?
- Kayıtsızlık.
Affetmek mi, unutmak mı?
- Bunun doğrusu: Affetmek ve unutmamak. Affetmek karşındaki için iyidir. Unutmamaksa kendin için.
◊Aşkta alıcı kuş musunuz, çantada keklik mi?
- Ben evliyim. Bilmiyorum, bu şeylere biraz uzağım.
HAYAT BİLGİSİ
İnsanı insan yapan mantık ve içgüdüdür
Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?
- Gece planlamayı tercih ederim. Gündüz de uygulamayı. Ama her zaman tutmuyor işte... (Gülüyor)
Mantık mı, içgüdü mü?
- İçgüdülerini mantıkla doğrularsın. Her ikisinin birlikte çalışması lazım. İnsanı insan yapan budur. Yoksa ya bilgisayar oluruz ya da herhangi başka bir hayvan.
Hangisi daha avantajlı: Zengin ama çirkin doğmak mı, fakir ama güzel doğmak mı?
- Fakir, güzel ama akıllı doğmak en avantajlısı.
Para saadet getirir mi, getirmez mi?
- Bir miktar getirir. Ama o saadete alışırsın ve başka mutluluklar peşinde gezmeye başlarsın. Bence saadeti umut etmek ve umutlarını gerçekleştirmeye çalışmak getirir.
Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?
- Carpaccio yenir, çiğ somon yenir ama tavuk biraz zor ya... (Gülüyor)
POPÜLER ŞEYLER
Nilüfer açık ara önde geliyor
Müzik direktörlüğünü yaptığınız isimlerden: Ajda Pekkan’la mı, Nilüfer’le mi daha yakınsınız?
- Nilüfer’le, çünkü benim profesyonel aranjman yaptığım ilk kişi Kayahan, hemen arkasından da Nilüfer’dir. 20 yaşında, zorlu bir görevdi. Müzikleri oluştururken bir yandan da o isimlerle yaşantıma devam ettim. O yüzden Nilüfer açık ara önde geliyor.
Hangisine daha çok gülersiniz: Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?
- Farklı tarzlar ama kendimi Cem’in esprilerine daha yakın buluyorum.
Rock’ın kralı... Cem Karaca mı, Barış Manço mu?
- Cem Karaca’nın söylemleri güzel. Kafadan giriyor, cesaretli. Hatta Dervişan grubunu yeniden kurduk, çalıp söylüyoruz. Ama Barış Manço’nun müzikalitesi, şarkılar, sözler... Ayırt edemiyorum.
KÜÇÜK KEYİFLER
Tavla hayata satrançtan daha yakın
Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?
- Şu anda orman-ağaç-temiz hava. Ama haziranda sorarsanız değişebilir.
İmkân olsa hangisini seçerdiniz: Tüm müzik aletlerini çalabilmek mi, bütün sporları yapabilmek mi?
- Bu kadar fazla spor yapıp kendini yormaya gerek yok. Onu da başkası yapsın. Tüm müzik aletlerini çalabilmek isterdim. Çok eğlenceli olurdu.
Biraz yoldan çıkmak istediniz: Mantı mı, iskender mi?
- İskender’e sorulacak soru mu bu? İskender tabii ki!
Tavla mı, satranç mı?
- Tavla. Bir yandan planlar yapıp akıl yürütüyorsun, bir yandan da hayatın cilveleri gibi zarlarla uğraşıyorsun. Tavla hayata daha yakın bence.
Kedi mi, köpek mi?
- İkisi de olur. Hatta beraber olsunlar.
Gündoğumu mu, günbatımı mı?
- Günbatımı. Ama neden? Sabahları geç uyandığım için gündoğumunu hiç göremiyorum. (Gülüyor) Hep günbatımına şahit oluyorum.
HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...
◊ Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?
- Deniz mahsulleri.
◊ Eski bir hatıranın yâdına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?
- Ajda.
◊ Çeşme mi, Bodrum mu?
- Bodrum.
◊ Sofrada hangisine tahammül daha zordur: Obura mı, gevezeye mi?
- Gevezeye.
◊ Az tanıdığınız birine: Telefon açmak mı, mesaj atmak mı?
- Mesaj.