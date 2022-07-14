Işın Karaca'dan eleştirilere cevap: Öptüğüm adam el alem değil...

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Şarkıcı Işın Karaca, kendisinden 19 yaş küçük piyanist sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda Gülşen'in giydiği sahne kıyafetlerini eleştiren Karaca'nın sevgilisini öptüğü görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.



Karaca, yapılan yorumlara "Öptüğüm adam el alem değil. 3 yıldır beraber olduğum insan. Sahnede değil, gizli saklı plaj köşelerinde, gözden uzak ama kameraların yakaladığı bir açı! Yani özel hayatım! Kısacası size ne! Beni daha fazla konuşturmayın... Şiddetle tavsiyem olur!" diyerek cevap verdi.