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Işın Karaca'dan eleştirilere cevap: Öptüğüm adam el alem değil...

#Işın Karaca#Can Yapıcıoğlu#GÜLŞEN
Işın Karacadan eleştirilere cevap: Öptüğüm adam el alem değil...

Piyanist sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Bodrum’da öpüşürken görüntülenen Işın Karaca, gelen yorumlara çok sinirlendi...

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Şarkıcı Işın Karaca, kendisinden 19 yaş küçük piyanist sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Bodrum'da tatil yaparken görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda Gülşen'in giydiği sahne kıyafetlerini eleştiren Karaca'nın sevgilisini öptüğü görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. 

Işın Karacadan eleştirilere cevap: Öptüğüm adam el alem değil...


ÖZEL HAYATIM SİZE NE!
Karaca, yapılan yorumlara  "Öptüğüm adam el alem değil. 3 yıldır beraber olduğum insan. Sahnede değil, gizli saklı plaj köşelerinde, gözden uzak ama kameraların yakaladığı bir açı! Yani özel hayatım! Kısacası size ne! Beni daha fazla konuşturmayın... Şiddetle tavsiyem olur!" diyerek cevap verdi.

 

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#Işın Karaca#Can Yapıcıoğlu#GÜLŞEN

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