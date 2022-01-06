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Işığı var (ASLIHAN KARALAR)

#Aslıhan Karalar#Hande Can#MODA
Işığı var (ASLIHAN KARALAR)
Hande Can

Bazı kişilerin asaletini görmek için 1 saniye bakmanız yeter.

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Bu; kombinin uyumu, styling ve kalite ile alakalıymış gibi gözükse de aslında kişinin duruşu ve ışığıyla ilgilidir.
Baktığınızda son derece spor bir kıyafet ama eleganlık akıyor.
Bunu yakalamak en zoru, çünkü bu sizde ya vardır
ya da yoktur.
Aslıhan Karalar şanslı olanlardan.
Ne giyerse giysin ışığından dolayı hep bir elegan duruşu olacak.

Işığı var (ASLIHAN KARALAR)

Kimononun güzelliği (DİLARA AKSÜYEK)

Dilara’nın enerjisi kıyafetine yansımış.

Pantolonun üzerine giydiği renkli kimonosuna bayıldım.
Farklı bir crop’la çok daha güzel olabilirdi ama bu haline laf söylemek de haksızlık olur.
Yılbaşını evde geçirmek isteyenler için bu stil ilham olabilir.

Işığı var (ASLIHAN KARALAR)

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Hedef tahtası (RACHEL ARAZ KİRESEPİ)

Siyah ve beyaz kadınların kurtarıcısıdır deriz ama bu durum her zaman geçerli değil.
Kurtarıcı bile olsa neyi neyle giyeceğinizi bilmeniz çok önemli.
Rachel’in üzerindeki her parça tek olarak ele alındığında güzel.
Ama bir araya gelince olmamış.
Çünkü pantolonu kalıp itibarıyla çok sorunlu.
Kim giyerse giysin çirkin duracak bir model.
Talihsiz seçimi sonucu öyle olmamasına rağmen çok kısa ve iri durmuş.

Işığı var (ASLIHAN KARALAR)

 

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#Aslıhan Karalar#Hande Can#MODA

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