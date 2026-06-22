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İş insanı Kani Kudu: Asena artık benim eşim

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#Asena#Kani Kudu#Aşk Hikayesi
İş insanı Kani Kudu: Asena artık benim eşim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 07:51

Asena ve bir dönem ‘abi’ diye hitap ettiği sevgilisi Kani Kudu ilişkileri hakkında konuştu. İş insanı “Ocak ayında ikinci eşimden anlaşmalı boşandım. Mart ayından sonra da Asena ile birlikteliğimiz başladı. Asena, benim eşim” dedi.

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ANLAŞMALI BOŞANDIK

Asena, Murat Başaran’la düet yaptığı “Battı Balık” şarkısının Masal Ataşehir’de düzenlenen lansman davetine bir dönem ‘abi’ diye hitap ettiği iş insanı sevgilisi Kani Kudu ile katıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kani Kudu şu ifadeleri kullandı:

“Asena ile 1 yıldır tanışıyorum. Markamızın reklam yüzü. İş ilişkisinden hariç bir bağımız yoktu. Ocak ayında ikinci eşimden anlaşmalı boşandım. Mart ayından sonra da Asena Hanım ile birlikteliğimiz başladı. Ondan öncesinde bir şey yoktu. Her türlü belge ve bilgi paylaşırız.”

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İş insanı Kani Kudu: Asena artık benim eşim

KİMSENİN GÖZYAŞI OLMADIM

İşadamı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan sonra Asena Hanım, benim eşim. Birlikte yaşıyoruz. Dört tane de çocuğum var. Bu bilgi kirliliğinden dolayı ailemin rahatsızlığı oldu. Biz de açıklama zorunluluğu hissettik.”

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Asena ise “Ben kimsenin gözyaşı olmadım. Bekar bir insanla bu yola çıktım. Sadece mutluyum” ifadelerini kullandı.

İş insanı Kani Kudu: Asena artık benim eşim


Asena’nın aşk yaşamaya başladığı reklam yüzü olduğu inşaat şirketinin sahibi Kani Kudu ve eşi Meltem Kudu’yla geçen yıl birlikte video çekip paylaştığı, o görüntülerde işadamına “Abi” diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

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#Asena#Kani Kudu#Aşk Hikayesi

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