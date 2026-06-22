İş insanı Kani Kudu: Asena artık benim eşim

Haberin Devamı

ANLAŞMALI BOŞANDIK

Asena, Murat Başaran’la düet yaptığı “Battı Balık” şarkısının Masal Ataşehir’de düzenlenen lansman davetine bir dönem ‘abi’ diye hitap ettiği iş insanı sevgilisi Kani Kudu ile katıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kani Kudu şu ifadeleri kullandı:

“Asena ile 1 yıldır tanışıyorum. Markamızın reklam yüzü. İş ilişkisinden hariç bir bağımız yoktu. Ocak ayında ikinci eşimden anlaşmalı boşandım. Mart ayından sonra da Asena Hanım ile birlikteliğimiz başladı. Ondan öncesinde bir şey yoktu. Her türlü belge ve bilgi paylaşırız.”

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

KİMSENİN GÖZYAŞI OLMADIM

İşadamı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan sonra Asena Hanım, benim eşim. Birlikte yaşıyoruz. Dört tane de çocuğum var. Bu bilgi kirliliğinden dolayı ailemin rahatsızlığı oldu. Biz de açıklama zorunluluğu hissettik.”

Haberin Devamı

Asena ise “Ben kimsenin gözyaşı olmadım. Bekar bir insanla bu yola çıktım. Sadece mutluyum” ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın Saygımdan ‘abi’ diyordum Haberi görüntüle