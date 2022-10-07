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İrfani Türküler

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#İrfani Türküler#İbrahim Kalın#Beyoğlu Kültür Yolu Festivali
İrfani Türküler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 07:20

Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında İrfani Türküler grubu AKM’de bir konser gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, özel bir gece olduğunu söyledi.

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Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında İrfani Türküler grubu, AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda konser verdi.

İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray ve Ümit Yılmaz’dan oluşan İrfani Türküler grubu, unutulmaz bir akşam yaşattı.

Geleneksel türküleri özüne sadık kalarak yorumlayan İrfani Türküler, sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

İrfani Türküler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, irfani türkülerden oluşan türküleri yorumladıklarını ifade etti: “Bizim halk müziği geleneğimizin çok zengin repertuvarı içerisinde bu türkülerin özel bir yeri var.”

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İrfani Türküler

Festival kapsamında Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’ndeki fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.

 

 

 

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#İrfani Türküler#İbrahim Kalın#Beyoğlu Kültür Yolu Festivali

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