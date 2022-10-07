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Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında İrfani Türküler grubu, AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda konser verdi.

İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray ve Ümit Yılmaz’dan oluşan İrfani Türküler grubu, unutulmaz bir akşam yaşattı.

Geleneksel türküleri özüne sadık kalarak yorumlayan İrfani Türküler, sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, irfani türkülerden oluşan türküleri yorumladıklarını ifade etti: “Bizim halk müziği geleneğimizin çok zengin repertuvarı içerisinde bu türkülerin özel bir yeri var.”

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Festival kapsamında Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’ndeki fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.