Babaya veda! Ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu...

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İrem Sak'ın babası Şemsettin Sak, 75 yaşında mide kanaması nedeniyle dün İstanbul'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Dr. Şemsettin Sak'ın cenazesi, bugün Barbaros Levent Hayrettin Paşa Camii'nden kılınan öğle namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na getirildi, dostlarından helallik alındı.
Cenazede ayakta durmakta zorlanan İrem Sak'a yakınları destek oldu. Taziyeleri kabul eden Sak, gözyaşlarına boğuldu.
ACI HABERİ İREM SAK DUYURDU!
Babasının vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Sak acı haberi, "Annemizin biricik eşi, canım babamız Dr. Şemsettin Sak'ın cenazesi 18 Eylül Çarşamba günü Barbaros Levent Hayrettin Paşa Camii'nden öğle namazına müteakip kaldırılıp Yeni Ayazağa Mezarlığı'na (Altıncı kapı) defnedilecektir" mesajıyla duyurmuştu.