Geçtiğimiz ay anne olmuştu... İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar boşanıyor mu?

Güneşin Kızları, Seni Çok Bekledim, Sen Anlat Karadeniz ve Karadut gibi yapımlarla tanınan Helvacıoğlu, 28 Ekim 2024’te Ural Kaspar ile evlenmişti. Çift, nikâhtan yaklaşık altı ay sonra bebek müjdesi vermiş ve kızları Sora 15 Ekim’de dünyaya gelmişti.

Hem hamilelik döneminde hem de doğumdan kısa süre sonra geçirdiği talihsiz kazalarla gündeme gelen Helvacıoğlu, sevenlerini oldukça endişelendirmişti.

Sosyal medyada çiftin “anlaşmalı boşanma kararı aldığı” iddiası ortaya atıldı.

2. Sayfa’nın haberine göre, İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar’ın 1 yıllık evliliğinde kriz çıktı. Ancak çiftin henüz bir boşanma kararı almadığı öğrenildi.

Öte yandan, konuya ilişkin henüz İrem Helvacıoğlu ve eşi Ural Kaspar’dan resmi bir açıklama gelmedi.