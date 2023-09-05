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İrem Helvacıoğlu: Köpek balığı fobisine yakalandım

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#İrem Helvacıoğlu#İrem Helvacıoğlu#Tatil
İrem Helvacıoğlu: Köpek balığı fobisine yakalandım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2023 08:00

İrem Helvacıoğlu önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Bir mekân çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu “Yaz tatilim gayet güzel geçti, haziran ayı boyunca tatil yaptım diyebilirim” dedi.

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Tatilde köpek balığı fobisine yakalandığını da itiraf eden oyuncu “Bir ara sürekli köpek balığı saldırıları ile ilgili haberler çıkmıştı ve sosyal medyada gezinirken videoları önüme düşüyordu.

Bu durum beni gerçekten çok korkuttu. Boyumu geçecek kadar uzaklığa gitmedim. Tek başıma suya kesinlikle girmedim” diye konuştu.

İrem Helvacıoğlu: Köpek balığı fobisine yakalandım



Muhabirlerin ‘İlişki kriterleriniz neler’ sorusuna oyuncu “İlişki hakkında doğru şeyler konuşamıyorum. Bundan sonra büyük konuşmayacağım. Bu tarz şeylerde kriter sunmayacağım” diyerek cevap verdi.

Helvacıoğlu “Yapay zekâ bir robotla projede yer alır mısınız?” diye sorulunca “Duyguları olmayan bir objeyle aynı yerde olmak istemem. Robotla öpüşme sahnesini falan düşünemiyorum, umarım bizim sektöre bulaşmazlar” dedi.

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#İrem Helvacıoğlu#İrem Helvacıoğlu#Tatil

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