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İrem Derici'den Cem Belevi sorusuna yanıt yok! 10 yıldır hiç yapmadığım bir şey yapacağım...

#İrem Derici#Cem Belevi#Yılın Marka Güzellik Ödülleri
İrem Dericiden Cem Belevi sorusuna yanıt yok 10 yıldır hiç yapmadığım bir şey yapacağım...

“Yılın Marka Güzellik Ödülleri” önceki akşam Sheraton İstanbul City Center’da sahiplerini buldu. Gecede birçok ünlü isme ödülleri verildi.

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Elit Medya Group tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “Yılın Marka Güzellik Ödülleri” önceki akşam Sheraton İstanbul City Center’da sahiplerini buldu. Ev sahipliğini Kader İkizler ve Mustafa Calban’ın yaptığı “Kadına şiddete hayır” temalı geceye yaklaşık 250 davetli katıldı. Gecenin sunucuları Özlem Yıldız ve Murat Parasayar oldu. Geceye katılan iş kadınlarından Nazlı Certer, 2023’ün sonuna kadar şiddet mağduru 50 kadını istihdam edeceğini açıkladı.

İrem Dericiden Cem Belevi sorusuna yanıt yok 10 yıldır hiç yapmadığım bir şey yapacağım...

İrem Derici ve Genco Ecer, “Konu O Olunca” şarkısıyla ‘en iyi düet’ ödülünü aldı.

Gelin olmuş geliyorum

İrem Derici, masumiyetin sembolü olan beyaz kıyafet tercih ettiğini söyledi:

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“Marka desen, endam desen, güzellik desen hepsi var. Tam paketim. Biliyorsunuz çok masumumdur.”

Şarkıcı, “Cem Belevi ayrı kaldığınız 96 güne 96 gül gönderdi mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“10 yıldır hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Bu konuyla ilgili konuşmayacağım. Evet, ilk defa oluyor. Bugün sahnede beyaz melek gibi süzüleceğim.” Derici, sahneye çıkarken de “Gelin olmuş geliyorum” dedikten sonra “Ay yok ayol, ne gerek var” sözleriyle geri adım attı.

İrem Dericiden Cem Belevi sorusuna yanıt yok 10 yıldır hiç yapmadığım bir şey yapacağım...

Gülden Karaböcek gecede ‘yaşam boyu onur ödülü’ aldı.
İrem Dericiden Cem Belevi sorusuna yanıt yok 10 yıldır hiç yapmadığım bir şey yapacağım...

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İrem Dericiden Cem Belevi sorusuna yanıt yok 10 yıldır hiç yapmadığım bir şey yapacağım...

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İrem Dericiden Cem Belevi sorusuna yanıt yok 10 yıldır hiç yapmadığım bir şey yapacağım...

Kader İkizler - Mustafa Calban
İrem Dericiden Cem Belevi sorusuna yanıt yok 10 yıldır hiç yapmadığım bir şey yapacağım...

Özlem Yıldız

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#İrem Derici#Cem Belevi#Yılın Marka Güzellik Ödülleri

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