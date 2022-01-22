İrem Derici'den Cem Belevi sorusuna yanıt yok! 10 yıldır hiç yapmadığım bir şey yapacağım...

Haberin Devamı

Elit Medya Group tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “Yılın Marka Güzellik Ödülleri” önceki akşam Sheraton İstanbul City Center’da sahiplerini buldu. Ev sahipliğini Kader İkizler ve Mustafa Calban’ın yaptığı “Kadına şiddete hayır” temalı geceye yaklaşık 250 davetli katıldı. Gecenin sunucuları Özlem Yıldız ve Murat Parasayar oldu. Geceye katılan iş kadınlarından Nazlı Certer, 2023’ün sonuna kadar şiddet mağduru 50 kadını istihdam edeceğini açıkladı.

İrem Derici, masumiyetin sembolü olan beyaz kıyafet tercih ettiğini söyledi:

Haberin Devamı

“Marka desen, endam desen, güzellik desen hepsi var. Tam paketim. Biliyorsunuz çok masumumdur.”

Şarkıcı, “Cem Belevi ayrı kaldığınız 96 güne 96 gül gönderdi mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“10 yıldır hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Bu konuyla ilgili konuşmayacağım. Evet, ilk defa oluyor. Bugün sahnede beyaz melek gibi süzüleceğim.” Derici, sahneye çıkarken de “Gelin olmuş geliyorum” dedikten sonra “Ay yok ayol, ne gerek var” sözleriyle geri adım attı.



Gülden Karaböcek gecede ‘yaşam boyu onur ödülü’ aldı.



ı.