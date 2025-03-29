×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

İrem Derici yine hastanelik oldu

Güncelleme Tarihi:

#İrem Derici#Hastane#Adana
İrem Derici yine hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 07:55

Geçen aylarda konser için gittiği Adana’da düşerek kafasını yere çarpan İrem Derici yine hastanelik oldu.

Haberin Devamı

Yoğun geçen konser temposu sonrası başı dönen ünlü şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı.

Nişantaşı’nda özel bir hastaneye götürülen İrem Derici, bir gün boyunca müşahede altına alındı.

Derici, yapılan son kontrollerin ardından dün taburcu edildi.

Gözden KaçmasınCeylan Ertemin eleştirisi İrem Dericiyi kızdırdıCeylan Ertem'in eleştirisi İrem Derici'yi kızdırdıHaberi görüntüle

Yakın zaman önce düşmeye bağlı kafa travması geçiren İrem Derici, sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

“Konser günü bir talihsizlik yaşadık. Dudağıma bakın, kafam da şiş. Uyurgezerlik var bende. Kendi evimin dışında bir yerde kalınca gece duvara ya da bir yerlere çarpabiliyorum. Ambulans geldi, hastaneye gittim. ‘Bir sorun yok’ dediler. Uyurgezerlik ile ilgili tedaviye başlayacağım.”

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İrem Derici#Hastane#Adana

BAKMADAN GEÇME!