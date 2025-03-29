İrem Derici yine hastanelik oldu

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Yoğun geçen konser temposu sonrası başı dönen ünlü şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı.

Nişantaşı’nda özel bir hastaneye götürülen İrem Derici, bir gün boyunca müşahede altına alındı.

Derici, yapılan son kontrollerin ardından dün taburcu edildi.

Yakın zaman önce düşmeye bağlı kafa travması geçiren İrem Derici, sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

“Konser günü bir talihsizlik yaşadık. Dudağıma bakın, kafam da şiş. Uyurgezerlik var bende. Kendi evimin dışında bir yerde kalınca gece duvara ya da bir yerlere çarpabiliyorum. Ambulans geldi, hastaneye gittim. ‘Bir sorun yok’ dediler. Uyurgezerlik ile ilgili tedaviye başlayacağım.”