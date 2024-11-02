İrem Derici: Sevgililerimi Google’dan silmek isterdim

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İREM Derici, uzman psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın programı FÜG’ün yeni bölüm konuğu oldu. Yaptığı çarpıcı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü popçu, tüm sorulara yine samimi bir şekilde yanıt verdi. Derici, Çınar’ın “İyi misin” sorusuna “Bulanık bir dönem, iyi misin sorusunun net yanıtı bende yok” diye cevapladı.



YORGUN BİR KALBE SAHİBİM



Şarkıcı özel hayatını toparlamak istediğini de itiraf etti:

“Hayatımda ‘biraz toparlansa daha iyi olur’ diyeceğim şey gönül işlerim olurdu. Kalbim ‘Bu iş yerinde grev vardır’ diye bir yazı tutsa da bana, iki sene işlerime daha çok adapte olsam. Google’da İrem Derici’nin sevgilileri yazınca çıkan fotoğraflar bir aile albümüne döndü. Döndür döndür bitmiyor. Onları hafızamdan değil ama Google’dan silmek isterdim. Yorgun bir kalbe ve ruha sahibim. Onları biraz dinlendirmem lazım.”



GÖRSEM BALGAM ATARIM SURATINA



Gökhan Çınar’ın “Görsem sarılırım diyeceğin biri var mı” sorusuna “Var birden çok” diye cevap veren İrem Derici, “Görsem yüzüne bile bakmam diyeceğin biri var mı” sorusuna ise yine iddialı bir yanıt verdi:

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“Daha kötüsü var görsem balgam atarım suratına ve bildiğim bütün küfürleri ki bu dağarcık bende geniştir bilirsin ederim diyeceklerim de var. Hırsımın geçmedikleri, hâlâ sinirli olduklarım da beni niye bu hale getirdiniz dediklerim de var. Ama dönüp onların hallerine de baktığımda; onlar da aşırı akli dengesi yerinde durmuyor. Bir Shutter Island çekmişiz biz de.”

HÂLÂ BİR EVİM YOK

İrem Derici babasının kendisine aldığı evi albüm yapmak için sattığını söyledi:

“22’li yaşlarım annemle evleri ayırdığımız bir dönemdi. Çok kavga ediyorduk. Babamla kalmak istedim. Babam da bana ceza vermek istemişti ama ev aldı. Çünkü onun bir aile hayatı vardı ve ben oraya gireyim istemedi. Sonradan anladım haklı olduklarını, bir düzeni bozmak istemezsin. O evi yıllar sonra sattım, albüm yaptım. Hâlâ evim yok.”