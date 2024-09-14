İrem Derici, Lady Gaga olacak

Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 07:00
İkonik film sahnelerinin canlı performanslarla sahneye taşınacağı “Oscar’lık Sahneler” projesinin sürpriz starı İrem Derici oldu.
İrem Derici, tek gala olarak 21 Eylül akşamı BtcTurk Vadi Açıkhava’da seyirciyle buluşacak şovda sıra dışı tarzıyla da çok konuşulan ABD’li ünlü şarkıcı Lady Gaga’yı canlandıracak.
Derici, bu sürpriz haberi sosyal medya hesabında hayranlarına şu sözlerle duyurdu: “Hiç görmediğiniz ve duymadığınız bir İrem Derici
’ye hazırsanız 21 Eylül’de BtcTurk Vadi Açıkhava’ya bekleniyorsunuz! Lady Gaga
’nız belli, bakalım Bradley Cooper’ımız kim çıkacak...”