İrem Derici, Lady Gaga olacak

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İrem Derici, tek gala olarak 21 Eylül akşamı BtcTurk Vadi Açıkhava’da seyirciyle buluşacak şovda sıra dışı tarzıyla da çok konuşulan ABD’li ünlü şarkıcı Lady Gaga’yı canlandıracak.