İrem Derici: İçimde bir kedicik var

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Derici, komedyen Ata Demirer’in “Bursa Bülbülü” filmine atıfta bulundu ve “Bugün ‘Bursa Bülbülü’ benim” dedi.

Şarkıcı, sahnedeki performansının yanı sıra danslarıyla da dikkat çekti.

Şarkı aralarında dinleyiciler ile sık sık sohbet eden İrem Derici, Bursa hayranı olduğunu söyledi ve aşk hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı:

“Magazinde bildiğiniz bir İrem Derici var, ağzı bozuk. Bir de içinde bir kedicik olan İrem var. Ondan haberiniz yok. Ayak bile yıkar, öyle bir tip. Fakat bu yaz biri kalbimi paramparça etti.”

Şarkıcı daha sonra Bursalı merhum sanatçı Harun Kolçak’ı anarak “Gir Kanıma” şarkısını seslendirdi.