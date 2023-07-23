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İrem Derici hastanelik oldu

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#İrem Derici#İrem Derici Hasta#Düzce Akçakoca
İrem Derici hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 14:04

Şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali’nde bugün saat 21.00’de sahne alması beklenen İrem Derici, aniden rahatsızlandı.

SOSYAL MEDYADA DUYURDU

Kusma ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Derici konsere katılamayacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

İrem Derici hastanelik oldu

"KONUŞMAM DAHİ YASAK"

Ünlü şarkıcı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sabaha karşı yüksek ateş ve kusmayla hastaneye kaldırıldım. Büyük bir enfeksiyon geçiriyorum ve 3 gün konuşmam dahi yasak, ses tellerime de yansıdı bu durum. Son dakikaya kadar kortizonlarla ayaklanırım belki diye uğraştık ama nafile. Haftalardır dört gözle beklediğim Akçakoca Belediyesi’nin düzenlediği festivale katılamayacağımı inanılmaz büyük bir üzüntüyle belirtmek istiyorum. Ben ne hallerde sahneye çıktım ama ses gidince elden bir şey gelmiyor. Herkesten çok özür diliyorum, size söz daha büyük bir enerjiyle en güzeli size borcum olsun.

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#İrem Derici#İrem Derici Hasta#Düzce Akçakoca