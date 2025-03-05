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İrem Derici evlilik yolunda

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#İrem Derici#DJ Melih Kunukcu#Mert Demir
İrem Derici evlilik yolunda
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 11:54

İrem Derici, bir süredir ilişki yaşadığı DJ Melih Kunukcu ile özel bir fotoğraf çekiminde objektif karşısına geçti.

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Ünlü popçu, sevgilisiyle fotoğraflarını İngilizce “Kunukcuların yeni bölümleri yakında. Takipte kalın” mesajıyla paylaştı.

Takipçileri yorum yağdırdı: “The Kunukcus derken? Evlilik yolda mı demek oluyor bu?”, “Beyonce & Jay Z’nin Türk versiyonu”, “Yeni bir proje mi geliyor?”

İrem Derici evlilik yolunda

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Spor yorgunu

İrem Derici evlilik yolunda

Sevgilisi Mert Demir’le Paris’te uzun süre tatil yapan Serenay Sarıkaya, İstanbul’a döndü.

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Ünlü oyuncu önceki gün Etiler’deki bir spor salonundan çıkarken görüntülendi. Keyifsiz ve yorgun görünen Serenay Sarıkaya, muhabirlerin hiçbir sorusunu yanıtlamadı, “Kolay gelsin” diyerek uzaklaştı.(Deniz BOY)

Dilek tutmayı unuttum

İrem Derici evlilik yolunda

Merve Dizdar, “İnsanlar Mekânlar Nesneler” oyunuyla önceki akşam Zorlu PSM’de seyirciyle buluştu.

Oyunu izleyenler arasında Berker Güven ve Nihal Yalçın da vardı. Güven, kuliste çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada “Merveciğimin şahane oyunu bitti, canım sevgilimle kulise tebrik etmeye gittik” notuyla paylaştı ve iki meslektaşına övgüler yağdırdı:

“O an aklıma geldi. Türkiye’nin en iyi iki oyuncusunun arasına geçip bir dilek tutayım, belki gerçek olur dedim. Ama o kadar mutluydum ki, fotoğraftan da anlarsınız, dilek tutmayı unuttum. Kocaman bir gülümsemeyle bu anı ölümsüzleştirmekle yetinmiş bulundum.”

‘Yeter’ dedi

Aydilge, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel bir paylaşım yaptı.

İrem Derici evlilik yolunda

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“Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin”, “Kızını dövmeyen dizini döver”, “Kocanın vurduğu yerde gül biter”, “Oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövünsün” gibi kadına yönelik ayrımcılığı körükleyen sözleri kâğıtlara yazan şarkıcı, hazırladığı videoyu “Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne 5 gün kala paylaşmak istedim. Çünkü biz bu cümleleri her gün duyuyoruz” mesajıyla yayınladı.

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#İrem Derici#DJ Melih Kunukcu#Mert Demir

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