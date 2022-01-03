İrem Derici: Çok fena aldatıldım!

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Geçtiğimiz kasım ayında sevgilisi şarkıcı Cem Belevi tarafından aldatıldığı iddia edilen Derici, söz konusu dedikoduyu isim vermeden doğruladı.

Derici, “Evet, 3-4 ay önce çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar. Zeki bir kadınım anladım. Allah cezalarını verecek” dedi.

Derici, yaz başından beri birlikte olduğu Belevi tarafından aldatılınca, sosyal medya hesaplarından şarkıcıyı takipten çıkmıştı. Geceye elbisesiyle damga vuran şarkıcı, “Herkesi, her şeyi affettim. Yeni yıla içimde kinle ve nefretle girmek istemiyorum” ifadelerini de kullandı.

İREM DERİCİ'NİN BİLİNMEYENLERİ...

· İrem Derici’nin “O Ses Türkiye” yarışmasına katıldığını biliyor muydunuz? Derici, yarı finalde elense de Türkiye’nin en ünlü şarkıcılarından biri olmayı başardı.

· Derici, müzik yeteneğini küçük yaşlarda göstermeye başlamış. 4 yaşındayken org çalan şarkıcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’nü liseyle beraber bitirmiş.

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· Sesi kadar kalemi de kuvvetli olan İrem Derici, bir dönem babası Hulusi Derici’nin reklam ajansında metin yazarı olarak çalışmış.

· Şarkıcı küçükken çok yaramaz olduğunu, 5 sene boyunca öğretmenlerinden dayak yediğini söylüyor.

· Yaramazlıkta sınır tanımayan İrem Derici, 2 yaşındayken de yalnız kaldığı bir an sabun yemiş!

· Bir zamanlar en büyük takıntısı burnuymuş. Hatta bu yüzden sınıfın en arka sırasında otururmuş. Kendisine “18 yaşına kadar burun estetiği yaptıramazsın” denilince, 16 yaşındayken duvara kafa atıp burnunu kırmış! Ailesi de ameliyata mecbur kalmış.

· İrem Derici yıllar önce tatil için gittiği Roma’da tüm parasını çaldırmış. Pazar günü olduğundan kimse de ona para gönderememiş. O da Kolezyum’un önünde şarkı söylemiş ve 2 saat içinde 72 Euro toplamış.

· Derici’nin en büyük zevklerinden biri, geceleri müzik dinlemekmiş ve günde 4 saatten fazla uyumuyormuş.

· En sevdiği Film olan “Karanlıkta Dans”ı her izlediğinde ağlıyormuş.

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· Spotify’da “Ölmeden Önce Dinleyeceğim 10 Şarkı” diye bir müzik listesi varmış.