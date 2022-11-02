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İrem Derici: Aşk benden uzak olsun!

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#İrem Derici#Özgür Aras#Cem Belevi
İrem Derici: Aşk benden uzak olsun
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 08:04

İREM Derici, Özgür Aras’ın sunduğu “Özgür Aras’la Baş Başa” programına konuk oldu.

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BENİM İPİMLE KUYUYA İNİLMEZ

Özgür ruhlu bir kadın olmasının kariyerinin ilk başlarında kendisini çok zorladığını anlatan Derici, “Kendim olacağım diye bu uğurda 6-7 sene çok kan kaybettim. İnsanlar bendeki bu şeyin samimiyet olduğunu artık anladı” diye konuştu. “Benim olayım samimiyet ama çakma samimiyet değil” diyen pop’çu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir koltuk vardı, oraya ben oturdum. O koltuğun muadili yok. O sahte çakma samimiyeti o kadar yemiyor ki halk.”

İrem Derici: Aşk benden uzak olsun



Git gide güzelleşiyorum

Derici, özel hayatı hakkında da ilginç açıklamalar yaptı: “Ben de çok ipiyle kuyuya inilecek bir tip değilim. Hayatıma girenlerinde hatası şu; bu kız 10 senedir aynı. Gerçi tipim değişiyor. Git gide güzelleşiyorum, daha da güzelleşeceğim. Ne bulursam yaptıracağım... Çok güzel aşklar yakaladım ama benim yüzümden bitti. Sonra benim çok güzel götürebileceğim ilişkiler oldu, onlarını da beyefendiler mahvetti.”

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İrem Derici, artık eskisi kadar cesur olmadığını itiraf etti: “Eski cesurluğum yok. Gerek de yok. Bir şey söylerken artık bir tık düşünmeye başladım. Artık daha kontrollüyüm.”

AŞK BENDEN UZAK OLSUN

Cem Belevi ile ilişkisi olaylı bir şekilde sona eren İrem Derici, aşk hakkındaki soruları da yanıtladı. Artık hayatında aşka yer olmadığını belirten ünlü şarkıcı, “Benden uzak olsun. Artık tarif edecek halim de kalmadı. Aşk ince hastalık” diye konuştu.

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#İrem Derici#Özgür Aras#Cem Belevi

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