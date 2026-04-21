İrem Derici: Anne olmaktan korkuyorum

İZOLE BİR HAYAT YAŞIYORUZ

İrem Derici ve Melih Kunukçu önceki akşam Cihangir 21 adlı mekânda görüntülendi. Derici “Bakmayın dışarıdayız ama benim ruhum şu anda evde, koltukta oturuyor. Zaten 4 yıldır beni gece hayatında görmeniz imkansız, anca arkadaşlarımın doğum günü olacak, o zaman çıkarım” dedi. Kunukçu da “Ülke olarak o kadar zor günler yaşadık ki. Yakın zamandaki okul saldırıları örneğin. Biz de kendimizi korumak adına izole bir hayat yaşıyoruz” diye konuştu.

TEKSAS’A DÖNDÜ ORTALIK

Derici, meslektaşı Hayko Cepkin’in “Eşimle çocuk yapmaktan feragat ettik” açıklaması hakkında konuştu: “Birkaç gün evvel ben de aynı cümleyi kurdum. Korkuyor insan. Sokaktan aldığımız iki kedimizin bile kılına zarar gelecek diye yüreğimiz ağzımıza gelmiş vaziyette, düşünemiyorum anne olduğumu. Gerçekten kafayı yerim. Olanları koruyabilmek bize yeter. Herkes evladına sahip çıkacak.”

Yüzüğü yeniden taktı

Melih Kunukçu’yla 4 Şubat’ta nişanlanan İrem Derici, kısa süre sonra ilişkilerinin bittiğini duyurarak sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını silmişti. Kriz kısa sürdü, çift barıştı. Derici de yüzüğünü yeniden taktı.