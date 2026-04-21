×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

İrem Derici: Anne olmaktan korkuyorum

Güncelleme Tarihi:

Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2026 09:05

Cihangir’de görüntülenen İrem Derici ve Melih Kunukçu, son dönemde yaşanan şiddet olayları hakkında konuştu. Okul saldırılarıyla ilgili üzüntüsünü dile getiren Derici, anne olmaktan korktuğunu söyledi.

Haberin Devamı

İZOLE BİR HAYAT YAŞIYORUZ

İrem Derici ve Melih Kunukçu önceki akşam Cihangir 21 adlı mekânda görüntülendi. Derici “Bakmayın dışarıdayız ama benim ruhum şu anda evde, koltukta oturuyor. Zaten 4 yıldır beni gece hayatında görmeniz imkansız, anca arkadaşlarımın doğum günü olacak, o zaman çıkarım” dedi. Kunukçu da “Ülke olarak o kadar zor günler yaşadık ki. Yakın zamandaki okul saldırıları örneğin. Biz de kendimizi korumak adına izole bir hayat yaşıyoruz” diye konuştu.

TEKSAS’A DÖNDÜ ORTALIK

Derici, meslektaşı Hayko Cepkin’in “Eşimle çocuk yapmaktan feragat ettik” açıklaması hakkında konuştu: “Birkaç gün evvel ben de aynı cümleyi kurdum. Korkuyor insan. Sokaktan aldığımız iki kedimizin bile kılına zarar gelecek diye yüreğimiz ağzımıza gelmiş vaziyette, düşünemiyorum anne olduğumu. Gerçekten kafayı yerim. Olanları koruyabilmek bize yeter. Herkes evladına sahip çıkacak.”

Haberin Devamı

Yüzüğü yeniden taktı

Melih Kunukçu’yla 4 Şubat’ta nişanlanan İrem Derici, kısa süre sonra ilişkilerinin bittiğini duyurarak sosyal medya hesabından birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını silmişti. Kriz kısa sürdü, çift barıştı. Derici de yüzüğünü yeniden taktı. 

BAKMADAN GEÇME!