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İrem Derici: 2021 hayatımın en iyi yılıydı

#İrem Derici#Önder Tiryaki#2021
İrem Derici: 2021 hayatımın en iyi yılıydı
Behlül AYDIN

İrem Derici, önceki gün Önder Tiryaki’nin Nişantaşı’ndaki stüdyosunun penceresinde gazetecilerle sohbet etti.

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Derici, 2021’in çok iyi geçtiğini ifade etti: “Haftada en az 3-4 konser verdim. Çok iyi tatil yaptım. Sevdim, sevildim. Yedim, içtim, gezdim. Hayatımın en iyi yılıydı.”

Şarkıcı, son dönemde çok konuşulan sahne kıyafetleri ile ilgili yorumda bulundu: “Kim ne istiyorsa onu giysin. Mart ayında 35 yaşıma gereceğim. Ocak’ta deli gibi spora başlayacağım. Bir vücut yapayım donla çıkacağım sahneye. Kim ne diyorsa desin, hiç de umurumda değil. Bu sene en büyük hırsım kas yapmak. Alacaksın kaşarı rendeleyeceksin karnımda. Öyle bir kas yapacağım.”

İrem Derici: 2021 hayatımın en iyi yılıydı

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