İrem Derici: 2021 hayatımın en iyi yılıydı

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Derici, 2021’in çok iyi geçtiğini ifade etti: “Haftada en az 3-4 konser verdim. Çok iyi tatil yaptım. Sevdim, sevildim. Yedim, içtim, gezdim. Hayatımın en iyi yılıydı.”

Şarkıcı, son dönemde çok konuşulan sahne kıyafetleri ile ilgili yorumda bulundu: “Kim ne istiyorsa onu giysin. Mart ayında 35 yaşıma gereceğim. Ocak’ta deli gibi spora başlayacağım. Bir vücut yapayım donla çıkacağım sahneye. Kim ne diyorsa desin, hiç de umurumda değil. Bu sene en büyük hırsım kas yapmak. Alacaksın kaşarı rendeleyeceksin karnımda. Öyle bir kas yapacağım.”