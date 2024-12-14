İpek Tuzcuoğlu'nun en acı günü

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Emel Tuzcuoğlu'nun cenaze namazı bugün Etiler Camii'nde kılındı. Annesini kaybeden İpek Tuzcuoğlu, "Annem çok dua aldı. Çok seveni varmış. O şu an benden mutludur. Daha huzurludur. Ben onu Allah'a teslim ettim. Rahmetiyle kucaklasın annemi. O bizi duyuyor. Ben yoğun bakımda vedalaştım, son anlarına yetiştim... Antalya'daydım çekimde ama hala ruh bedende olduğu için bizi duyuyorlar. Mutlaka konuşun ve vazgeçmeyin. Şu anda da toprağa gömülene kadar bizimle. Bir uğurlama töreni bu benim için. Kefenledik, yıkadık... Güzel bir uğurlama" dedi.



