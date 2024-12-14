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İpek Tuzcuoğlu'nun en acı günü

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#İpek Tuzcuoğlu#Emel Tuzcuoğlu#Zafer Ergin
İpek Tuzcuoğlunun en acı günü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 17:22

Oyuncu İpek Tuzcuoğlu'nun annesi Emel Tuzcuoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

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Emel Tuzcuoğlu'nun cenaze namazı bugün Etiler Camii'nde kılındı. Annesini kaybeden İpek Tuzcuoğlu, "Annem çok dua aldı. Çok seveni varmış. O şu an benden mutludur. Daha huzurludur. Ben onu Allah'a teslim ettim. Rahmetiyle kucaklasın annemi. O bizi duyuyor. Ben yoğun bakımda vedalaştım, son anlarına yetiştim... Antalya'daydım çekimde ama hala ruh bedende olduğu için bizi duyuyorlar. Mutlaka konuşun ve vazgeçmeyin. Şu anda da toprağa gömülene kadar bizimle. Bir uğurlama töreni bu benim için. Kefenledik, yıkadık... Güzel bir uğurlama" dedi.

İpek Tuzcuoğlunun en acı günü

Zafer Ergin ise Emel Tuzcuoğlu hakkında, "Bizim uzun senelerdir dostluğumuz vardı. Çok üzgünüm. Her ölüm acıdır" dedi.
İpek Tuzcuoğlunun en acı günü

Emel Tuzcuoğlu, cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. 
İpek Tuzcuoğlunun en acı günü


 

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#İpek Tuzcuoğlu#Emel Tuzcuoğlu#Zafer Ergin

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