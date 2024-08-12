İpek Tanrıyar: Aras yüzmeyi çok seviyor

Haberin Devamı

Oyuncu önceki gün Bodrum Gölköy’de Lavinya Otel’de görüntülendi. Eşi Murat Evler ve oğlu Aras ile denize giren Tanrıyar’ın keyfi yerindeydi.

Oğlu Aras ile oyunlar oynayan oyuncunun mutlu halleri objektiflere yansıdı. 4 yaşındaki Aras yüzme yeteneği ile profesyonel yüzücülere taş çıkarttı.

43 yaşındaki İpek Tanrıyar ise yıllara meydan okuyan fit hali ile dikkat çekti. Oyuncu, “Ailecek tatildeyiz, eşim Murat kaptanlık için ehliyet aldı. Buraya teknemizle geldik. Yorucu ama zevkli bir yolculuktu. Aras, denizi ve yüzmeyi çok seviyor. Denizden çıkamıyorum onun sayesinde” dedi.