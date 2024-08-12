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İpek Tanrıyar: Aras yüzmeyi çok seviyor

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#İpek Tanrıyar#İpek Tanrıyar#Murat Evler
İpek Tanrıyar: Aras yüzmeyi çok seviyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 08:31

İpek Tanrıyar, 2019 yılında Murat Evler ile nikâh masasına oturmuş, Haziran 2020’de oğlu Aras’ı dünyaya getirmişti.

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Oyuncu önceki gün Bodrum Gölköy’de Lavinya Otel’de görüntülendi. Eşi Murat Evler ve oğlu Aras ile denize giren Tanrıyar’ın keyfi yerindeydi.

Oğlu Aras ile oyunlar oynayan oyuncunun mutlu halleri objektiflere yansıdı. 4 yaşındaki Aras yüzme yeteneği ile profesyonel yüzücülere taş çıkarttı.

İpek Tanrıyar: Aras yüzmeyi çok seviyor

43 yaşındaki İpek Tanrıyar ise yıllara meydan okuyan fit hali ile dikkat çekti. Oyuncu, “Ailecek tatildeyiz, eşim Murat kaptanlık için ehliyet aldı. Buraya teknemizle geldik. Yorucu ama zevkli bir yolculuktu. Aras, denizi ve yüzmeyi çok seviyor. Denizden çıkamıyorum onun sayesinde” dedi.

 

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#İpek Tanrıyar#İpek Tanrıyar#Murat Evler

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