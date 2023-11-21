İpek Erdem ve İnanç Konukçu birlikte poz verdi! 'Sevgili değiliz'

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CİHANGİR SOKAKLARINDA

“Behzat Ç” dizisiyle ünlenen İnanç Konukçu ile “Hayat Bilgisi”ndeki ‘Barbie’ rolüyle hafızalara kazınan İpek Erdem önceki gün Cihangir sokaklarında objektife yansıdı. İki oyuncu, fotoğraflarının çekildiğini görünce gülümseyerek poz verdi.

EKRANDA GÖRECEKSİNİZ

İpek Erdem ve İnanç Konukçu, olası aşk haberleri için açıklama yaptı: “Fotoğraflarımızı çektiniz ama biz sevgili değiliz, çok iyi iki dostuz. Daha önce aynı projede rol almıştık, şimdi yeni projeler var. Yakında bizi ekranda göreceksiniz.”