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İpek Erdem ve İnanç Konukçu birlikte poz verdi! 'Sevgili değiliz'

Güncelleme Tarihi:

#İpek Erdem#İnanç Konukçu#Hayat Bilgisi
İpek Erdem ve İnanç Konukçu birlikte poz verdi Sevgili değiliz
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 08:45

İpek Erdem ve İnanç Konukçu, Cihangir’de görüntülendi. İki oyuncu, fotoğrafları çekilince “Çok iyi iki dostuz” açıklamasını yaptı.

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CİHANGİR SOKAKLARINDA

“Behzat Ç” dizisiyle ünlenen İnanç Konukçu ile “Hayat Bilgisi”ndeki ‘Barbie’ rolüyle hafızalara kazınan İpek Erdem önceki gün Cihangir sokaklarında objektife yansıdı. İki oyuncu, fotoğraflarının çekildiğini görünce gülümseyerek poz verdi.

İpek Erdem ve İnanç Konukçu birlikte poz verdi Sevgili değiliz

EKRANDA GÖRECEKSİNİZ

İpek Erdem ve İnanç Konukçu, olası aşk haberleri için açıklama yaptı: “Fotoğraflarımızı çektiniz ama biz sevgili değiliz, çok iyi iki dostuz. Daha önce aynı projede rol almıştık, şimdi yeni projeler var. Yakında bizi ekranda göreceksiniz.”

 

 

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#İpek Erdem#İnanç Konukçu#Hayat Bilgisi

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