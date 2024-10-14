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İpek Açar Londra'da okuyan kızına kavuştu

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#İpek Açar#Kayahan#Aslı Gönül
İpek Açar Londrada okuyan kızına kavuştu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 11:01

İpek Açar, Kayahan’la evliliğinden olan kızı Aslı Gönül’ü görmek için İngiltere’ye gitti.

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Londra’da okuyan kızıyla hasret gideren ünlü şarkıcı, birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada “Canımın içi, güzeller güzeli prensesim” notuyla paylaştı.

İpek Açar Londrada okuyan kızına kavuştu

Miley ile arka koltukta

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, Dolce & Gabbana’nın yeni kampanyasının reklam filminde yönetmen koltuğuna oturdu. Reklamda Miley Cyrus ve Matthew Noszka bir arabanın arka koltuğunda kamera karşısına geçti.

Mert Alaş, yakın arkadaşı Miley Cyrus ile sette çektirdiği fotoğrafları Instagram’da şu notla paylaştı: “Paylaştığımız ilk arka koltuk değil, kırdığımız ilk araba değil.”

İpek Açar Londrada okuyan kızına kavuştu

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Bırakın şimdi Hamdi’yi

Önceki gün bir etkinlikte görüntülenen Selen Görgüzel, yeni bir ilişkiye başlayan eski eşi Hamdi Alkan’la ilgili sorulara “Sevgili mi yapmış? Herkes mutlu olsun, ne diyeyim” diye yanıt verdi.

Ardından “Bırakın şimdi Hamdi’yi, ülkemizde daha önemli sorunlar var” diyen şarkıcı, kadın ve çocuk cinayetlerinin kendisini çok üzdüğünü söyledi: “Suçlular en ağır cezaları alsın istiyorum.” (Deniz BOY)

İpek Açar Londrada okuyan kızına kavuştu

Karşılıklı anlayışla her şey güzel

Nursel Köse önceki gün müzisyen eşi Ulrich Mertin ile Nişantaşı’ndaydı. Köse, evlenmek hayatlarını değiştirmediğini söyledi: “Karşılıklı anlayış, sevgi, şefkat olunca her şey güzel oluyor. Allah herkese bu mutluluğu versin.” Oyuncu, şiir kitabından bazı eserleri seslendirmek istediğini ifade etti. (Deniz BOY)

İpek Açar Londrada okuyan kızına kavuştu

Meslekte 60 yıl

Usta oyuncu Göksel Kortay’ın 60’ıncı sanat yılı, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde kutlandı. Sanatçının da oyuncu kadrosunda yer aldığı “Fidan” filminin prömiyeri, festival kapsamında yapıldı. Gösterimin ardından BİROY Sinema Meslek Oyuncuları Birliği tarafından Göksel Kortay’a 60’ıncı sanat yılı için plaket verildi. Duygu yüklü anlar yaşayan Kortay, seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

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İpek Açar Londrada okuyan kızına kavuştu

 

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#İpek Açar#Kayahan#Aslı Gönül

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