İpek Açar kimdir, nereli ve kaç yaşında?

İpek Açar 7 Şubat 1976 tarihinde Ankara’da doğdu. 5 yaşından itibaren müzikle ilgilenmeye başlayan İpek Açar, 11 yaşındayken TAÇSAV müzik yarışmasındaki performansı ile birincilik ödülü aldı. Opera sanatçısı Belkıs Aran’dan ses eğitimi alan İpek Açar 1993 yılında Hürriyet Gazetesi ve Raks firmasının düzenlediği ses yarışmasında birinci oldu. Berklee College Of Music Singer-Songwriter bölümünü bitirip Professionel Certificate aldı.

1995 yılından itibaren Kayahan albümlerinin tamamında yardımcı prodüktörlük ve vokalistlik yaptı. İlk albümü ‘’Kayahan Şarkıları’’nı 2003 yılında çıkarttı. Her An, Mektupların Eskidi, Cennet Kokulum, Seninle Her Şeye Varım Ben, Mor Menekşe, Afet Oldu Hasretin ve Sevgiliye adlı teklileri bulunan İpek Açar, çalışmalarına ses sanatçısı, sanat yönetmeni, besteci ve söz yazarı olarak devam etmektedir.

Bir kız çocuğu annesi olan İpek Açar, aynı zamanda Kadın Kanserleri ile ilgilenen Pembe İzler Derneğinde de Yönetim Kurulu üyesidir.