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Feyza Civelek önceki gün annesi Melis Civelek ile Etiler, Akmerkez’de alışveriş turunda görüntülendi.

Oyuncu, “Annem maalesef fotoğrafının çekilmesini sevmiyor” dedi.

Civelek, Sibel Taşçıoğlu ile aralarında geçtiği öne sürülen set kavgası iddiaları hakkında şunları söyledi: “İnsanların ağzı torba değil, büzemiyorsun. O yüzden bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Öyle bir durumda söz konusu değil. Kendisi ile konuşmadık ama onun da zaten öyle bir polemiğin içerisinde yer alacağını düşünmüyorum.”