Influencer Duygu Batum: Anneler her şeye yetebilme süper gücüne sahip

Biz sizi sosyal medya paylaşımlarınızla tanıdık ama dijital dünyadan önceki hayatınızı da merak ediyoruz...

Çalışma hayatına uzun yıllar önce atıldım, global şirketlerde önemli pozisyonlarda çalıştım. Kurumsal hayatta var olan bir beyaz yakalıydım yani. Bir noktada iş hayatımı sonlandırma kararı aldım.

ÇALIŞSA DA ÇALIŞMASA DA HER ANNE ÇOCUĞUNA YETER

Çoğu kadın anne olacağı zaman işiyle vedalaşıyor, sizin çalışma hayatınızı noktalamanızın nedeni de çocuk muydu?

Aslında ben kendimi hep çalışan bir anne olarak hayal etmiştim. Dürüst olmak gerekirse verdiğim kararın ardında “bir şeylere yetememe, kızıma daha çok zaman ayırma” gibi nedenler yok. Bence bir anne, çalışsa da çalışmasa da her zaman çocuğuna yetebilir. Şartlar ne olursa olsun. Yeri gelir kendi özelinden, uykusundan, yemeğinden feragat eder, yine de çocuğuna gereken zamanı ayırır. Ben de öyle yapıyordum. Daha da yapmaya devam edebilirdim aslında ama...

GÜVENLİ ALANIMDAN ÇIKTIM

Ama?

Zaman içinde fark ettim ki, çok uzun süredir aynı düzen içinde yaşıyorum; kurumsal hayat düzeni. Çok uzun süre aynı şekilde yaşadığınızda sorgulamaya başlarsınız: Başka neler yapabilirim? Nasıl akışa geçebilirim? Hayatımdaki taşların yerini değiştirsem, güvenli alanımdan biraz olsun çıksam nelere göğüs gerebilirim? Kimlere yararım dokunabilir? Kendimde bugüne kadar var olduğunu bile fark etmediğim ne gibi özellikleri keşfedebilirim? Ben de bu soruları kendime sordum ve “Şimdi bırakmanın tam zamanı” demem çok da zor olmadı.



BİZ ANNELER TILSIMLI İNSANLARIZ

Siz çalışan bir annenin çocuğu muydunuz?

Benim çocukluğumun bir döneminde annem çalışıyordu, bir dönemde ise evdeydi. Her iki düzende de beni mutlu eden çok farklı şeyler vardı.

Peki sizinle aynı süreçten geçen annelere neler söylemek istersiniz?

Anneler ne yaparsa çocukları için yapar. “Çalışan anneler çocuklarıyla daha az zaman geçirir” veya “Çalışmayan anneler çocuklarıyla iç içe, sevgi dolu zaman geçirir” diye kesin bir kural yok. Aslında her iki hayatın içindeki annenin yorgunluğu da, sevgisi de, çabası da aynı. Çalışma şartlarımız, iş hayatı tercihlerimiz, sosyal statülerimiz ne olursa olsun biz anneler her şeye yetebilme süper gücüne sahip tılsımlı insanlarız.

ANNE-ÇOCUK ALANINDA KENDİ MARKAMI YARATACAĞIM

Sosyal medyada “anne-çocuk” alanında ilgi çeken paylaşımlar yapıyorsunuz. Bu alanda devam mı edeceksiniz, başka planlarınız var mı?

İlerleyen dönem için kendime ait bir iş kurma hayalim var. Bunun temellerini de attım ve doğru zamanı bekliyorum. Yine anne-çocuk alanında kendi markamı yaratacağım.