İnci Türkay’dan Gül Onat’a hastanede anlamlı ziyaret

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Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat, tedavisine hastanede devam ediyor. Sevenlerinden gelen destek mesajlarıyla moral bulan usta oyuncuya, sanat dünyasından da ziyaretler sürüyor.

Onat’ı son olarak, “Sihirli Annem” dizisinde birlikte rol aldığı İnci Türkay ziyaret etti. Yıllar sonra hastanede bir araya gelen iki oyuncunun buluşması duygusal anlara sahne oldu.

Ziyaretten bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Gül Onat, İnci Türkay’a olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi:

“Canım İnci, seni çok seviyorum. İyi ki geldin.”





İnci Türkay da yıllar boyunca aynı projede rol aldığı Gül Onat’ı yalnız bırakmayarak destek verdi. İkilinin samimi buluşması, sevenlerinin de ilgisini çekti.

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Bir kez daha ameliyat masasına yattı

Türk televizyonlarının sevilen yapımlarından Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı “Perihan Teyze” karakteriyle hafızalara kazınan Gül Onat, uzun süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi görüyor.

Tedavi sürecini zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Onat, son olarak yeni bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Daha önce kemoterapi nedeniyle saçlarını kestirdiğini duyuran usta oyuncu, bu kez böbrek yollarından ameliyat olduğunu belirtti.

“Böbrek yollarında tümörler büyüdü”

Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Onat, böbrek yollarında tümörlerin büyümesi nedeniyle doktorların daha önce stent taktığını söyledi.

Onat, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Epeydir sizlere kendimle ilgili bir bilgi vermedim. Dün yine böbrek yollarından bir ameliyat oldum. Çünkü böbrek yollarında tümörler büyüdüğü için doktor stent takmıştı ve nefrostomiyi yarın inşallah çıkarırız. Bugünlük de tomografi çektiler, onlarla meşgulüm.”

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“Kuyruğu dik tutuyorum”

Yaşadığı zorlu sağlık sürecine rağmen moralini yüksek tutmaya çalıştığını belirten Gül Onat, takipçilerine de sağlıklarını ihmal etmemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Usta oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Merak etmeyin, kuyruğu dik tutuyorum, tutmaya çalışıyorum en azından. Hep söylüyorum; hayat böyle bir şey, yapacak bir şey yok. Bu günleri yine keyifli şekilde geçirmeye çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın ve lütfen sağlığınızı ihmal etmeyin, çok dikkat edin.”