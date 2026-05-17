İnci Türkay son görüşmelerini anlattı: O gece Defne’ye gitme dedim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 10:22

İnci Türkay, 2011’de yaşamını yitiren Defne Joy Foster’la son görüşmesini anlattı: “O gece ‘Gitme’ dedim, o kadar dil döktüm, dinlemedi. Sabaha karşı vefatını öğrendim.”

‘Katarsis’ programına konuk olan İnci Türkay, ‘Sihirli Annem’ dizisindeki rol arkadaşı Defne Joy Foster hakkında konuştu.

2011’de vefat eden oyuncuyla bir dönem kırgınlık yaşadıklarını açıklayan Türkay, “Onun astımı vardı. Köpeğimi sete getiriyorum diye tartışmıştık” dedi.

Daha sonra barıştıklarını anlatan oyuncu, Foster’la vefatından saatler önce görüştüğünü ve o geceyi hiç unutamadığını söyledi:

“O gün bana geldi. ‘Akşam Beyoğlu’na gidelim’ dedi. Grip gibiydim. O da çok yorgundu. ‘Çıkma, kal’ dedim. ‘Yok gideceğim’ dedi. Sabaha karşı vefat ettiğini öğrendim.”

Türkay, Foster’ın gidişini engelleyemediği için vicdan azabı duyduğunu dile getirdi: “Acaba ölümünü engelleyebilir miydim bırakmasaydım onu? O kadar dil döktüm aslında. ‘Gitme’ dedim, dinlemedi. Ondan sonra günlerce o salonda oturup duvara baktım.”

