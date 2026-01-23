×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

İnci Taneleri'nin dönüşü harika olacak

Güncelleme Tarihi:

#Bensu Soral#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan
İnci Tanelerinin dönüşü harika olacak
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 07:00

Bensu Soral, “Organize İşler: Karun Hazinesi” dizisinde birlikte çalıştığı Yılmaz Erdoğan’ın çekimler biter bitmez “İnci Taneleri”ne yoğunlaştığını söyledi: “Fragmanı izledim, harika bir dönüş yapacaklar.”

Haberin Devamı

‘ORGANİZE İŞLER’ SETİ ÇOK GÜZELDİ

Bensu Soral, Erciyes’te geçirdiği kar tatilinin ardından İstanbul’a döndü. Önceki gün havalimanında görüntülenen oyuncu, rol aldığı “Organize İşler: Karun Hazinesi” dizisi hakkında konuştu. Dijital platformda yayınlanacak dizinin çekimlerinin tamamlandığını söyleyen Soral, “Set çok güzeldi. Çok keyifli bir çekim süreci geçirdik” dedi.

Yılmaz Erdoğan’ın çekimlerin hemen ardından Kanal D’de yayınlanan “İnci Taneleri”ne odaklandığını dile getiren Bensu
Soral, “Organize İşler’in çekimleri bitti, hemen sonra ‘İnci Taneleri’ni çekmeye başladı. Dizinin fragmanını izledim, ekrana harika bir dönüş yapacaklar” diye konuştu.

İnci Tanelerinin dönüşü harika olacak

Haberin Devamı

TELEVİZYONA DÖNMEK İSTİYORUM

Sorular üzerine gündeminde henüz başka bir proje olmadığını söyleyen Bensu Soral, televizyona dönmek istediğini de açıkladı: “Şu an bir proje yok. Okuyorum, bakıyorum. Televizyon seyircisini çok özledim, ben de bir an önce dönmek istiyorum.”

Ünlü oyuncuya son olarak anne olmayı isteyip istemediğiyle ilgili sorular yöneltildi. Ablası Hande Soral’ın çocukları olduğunu hatırlatan Soral, “Kısmet her şey. Teyzelik çok güzel, teyzeliği daha çok seviyorum” dedi. 

Gözden Kaçmasınİnci Tanelerinde fırtına öncesi sessizlikİnci Taneleri'nde fırtına öncesi sessizlikHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bensu Soral#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!