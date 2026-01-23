İnci Taneleri'nin dönüşü harika olacak

Haberin Devamı

‘ORGANİZE İŞLER’ SETİ ÇOK GÜZELDİ

Bensu Soral, Erciyes’te geçirdiği kar tatilinin ardından İstanbul’a döndü. Önceki gün havalimanında görüntülenen oyuncu, rol aldığı “Organize İşler: Karun Hazinesi” dizisi hakkında konuştu. Dijital platformda yayınlanacak dizinin çekimlerinin tamamlandığını söyleyen Soral, “Set çok güzeldi. Çok keyifli bir çekim süreci geçirdik” dedi.



Yılmaz Erdoğan’ın çekimlerin hemen ardından Kanal D’de yayınlanan “İnci Taneleri”ne odaklandığını dile getiren Bensu

Soral, “Organize İşler’in çekimleri bitti, hemen sonra ‘İnci Taneleri’ni çekmeye başladı. Dizinin fragmanını izledim, ekrana harika bir dönüş yapacaklar” diye konuştu.

TELEVİZYONA DÖNMEK İSTİYORUM

Sorular üzerine gündeminde henüz başka bir proje olmadığını söyleyen Bensu Soral, televizyona dönmek istediğini de açıkladı: “Şu an bir proje yok. Okuyorum, bakıyorum. Televizyon seyircisini çok özledim, ben de bir an önce dönmek istiyorum.”



Ünlü oyuncuya son olarak anne olmayı isteyip istemediğiyle ilgili sorular yöneltildi. Ablası Hande Soral’ın çocukları olduğunu hatırlatan Soral, “Kısmet her şey. Teyzelik çok güzel, teyzeliği daha çok seviyorum” dedi.