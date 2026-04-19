Yunan şarkıcı Antonis Remos: Türkiye benim ikinci evim gibi

Antonis Remos, 2 Mayıs’ta Volkswagen Arena’da TemaCC organizasyonu ile konser verecek. Şarkıcı önceki gün Rixos Tersane’de bir basın toplantısı düzenledi.

Remos, Türkiye ile bağını şu sözlerle açıkladı: “Türkiye ile 25 yılı aşan bir ilişkim var. Burada hem konserler veriyorum hem de dostlarım var. Bu ilişki devam edecek. Müziğimi dinleyen insanlarla iyi ilişkim var. İstanbul’a her geldiğimde misafirperverliği etkiliyor.”

Şarkıcı, Türkiye-Yunanistan ilişkileri içinse “Bu dostluğu pekiştirmek için elimden geleni yapacağım” dedi. Remos, “İstanbul ile kurduğunuz en özel an ne?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Türkiye ve İstanbul’a gelen her insan zaman yolculuğuna çıkıyor. Ben de bunu yaşıyorum. Her geldiğimde farklı duygular yaşıyorum. Hem arkadaşlarımı görmüş oluyorum hem de ikinci evimi ziyaret etmiş gibi hissediyorum.”

BİZİ BİRLEŞTİREN ÇOK UNSUR VAR

Antonis Remos, “Bir Türk şarkıcıyla düet yapar mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Birçok Türk sanatçıyla arkadaşlığım oldu ve sahnemi paylaştım. Mustafa Sandal, Fettah Can, Sıla’nın yanı sıra son dönemde dizileriyle Yunanistan halkının gönlünü fetheden Serenay Sarıkaya ile dostluğum var. Türk dizileri Yunanistan’da yayınlanıyor. Serenay ile de iyi arkadaş olduk. Müzik ve sanatın dışında bizi birleştiren başka unsurlar da var. Bunların başında spor geliyor. Ergin Ataman ve Fatih Terim’in başarıları önemli. İki halkı birleştiren çok unsur var.” Remos, İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar’ın eski filmlerini izlediğini belirtti.