İmer Özgün kimdir, nereli, kaç yaşında?

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İmer Özgün, biyografisi ile merak konusu olmaya başladı. Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olan ve Konservatuvar eğitiminin ardından birçok dizi ve filmde rol alan İmer Özgün, araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, İmer Özgün kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

İMER ÖZGÜN KİMDİR?

İmer Özgün, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.



2005 yılında Fenerbahçe lisesini bitirdikten sonra aynı yıl İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girmiştir.



Dudaktan Kalbe, Sınıf, Avrupa Yakası, Kalpsiz Adam, Kavak Yelleri gibi popüler dizilerde rol aldı. Kanal D ekranında yayınlanan Hanımın Çiftliği ve ATV'de Beyaz Karanfil dizisinde yer aldı. İstanbullu Gelin dizisinde de boy göstermiştir.