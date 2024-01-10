Iman Casablanca'dan 500 bin dolarlık reklam filmi

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Kariyerine Türkiye’de devam eden Faslı oyuncu ve model Iman Casablanca ülkesinden büyük bir reklam teklifi aldı.

Bir süredir Beşiktaş’ta forma giyen Bosnalı futbolcu Amir Hadziahmetovic ile aşk yaşayan Iman Casablanca’ya bir saç markası reklam yüzü olması için 500 bin dolarlık bir teklif götürdü.

Markayla yaptığı görüşmeler sonucu teklifi kabul eden Iman Casablanca çekimler için yakın zamanda sevgilisi Amir Hadziahmetovic’i İstanbul’da bırakarak Fas’a gidecek.

Aşkını gözlerden uzak yaşayan Iman Casablanca, ülkesi Fas’ta tepki görmekten çekindiği için temkinli davranıyor. Ünlü oyuncu ve modelin ilişkisi resmiyet kazanana kadar sevgilisiyle birlikte görünmeme ve Beşiktaş’ın maçlarına gitmeme kararı aldığı da iddialar arasında.