İmajım eşim Selin'e emanet!

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Ceceli, imajına eşi Selin İmer’in şekil verdiğini söyledi ve ekledi: “Yaz geliyor ve kiloma dikkat etmeye çalışıyorum. Ne giyeceğime de Selin karar veriyor. Dışarı çıkmadan önce kısa sürede beni hazırlar. İmajım Selin’den sorulur. Ayrıca evdeki işleri bölüşürüz. Selin, deprem bölgesinde de çalışmalar yürütüyor. Böyle duyarlı bir eşe sahip olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.” (Deniz BOY)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Bisikletle sahil turu

Yasemin Allen önceki gün Bebek’teydi. Oyuncu, sahil boyunca bisiklet kullanırken objektiflere yansıdı. Yasemin Allen, “Bisiklete binmeyi çok seviyorum. Bugün hava çok güzel. Ben de biraz geziyorum” dedi. (Deniz BOY)

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Sırrımız sağlıklı iletişim

Oyuncu İlayda Akdoğan önceki gün basketbolcu sevgilisi Roham Kabir ile Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Akdoğan, yakın zamanda yeni projelere başlayacağını söyledi: “Bu yaz tatil yapamayacağım. Yeni projelerimin çekimleri başlayacak.” Oyuncu, ilişkisi hakkındaki sorulara “5 yıldır beraberiz. Her şey yolunda. Bunun sırrı ise sağlıklı iletişim kuruyor olabilmemiz” cevabını verdi. (Deniz BOY)

Sessiz ikili

Kurtuluş Kuş ve Esra Sönmezer önceki gün İstinye Park’ta objektiflere yansıdı. Baş başa yemek yiyen ikili, daha sonra alışveriş merkezini dolaştı. İkili, muhabirlerin birliktelik sorularını ise cevap vermedi.

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Düğün öncesi 90’lar partisi

Mısırlı sevgili Mohammed Alsaloussi ile 5 Mayıs’ta Marakeş’te evlenmeye hazırlanan Şeyma Subaşı, düğün öncesi İstanbul’da 90’lar partisi düzenledi. Yakın arkadaşlarıyla doyasıya eğlenen Subaşı, derin yırtmaçlı ve sırt dekolteli bir elbise tercih etti. Subaşı renkli geceden karelerini Instagram’ında takipçileriyle de paylaştı.