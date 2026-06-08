İlker Kaleli'nin tiyatro şartı yerli metin

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GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

İlker Kaleli geçtiğimiz günlerde İBB Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen 40. Gençlik Günleri etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Dünyanın en prestijli drama okullarından LAMDA’da okurken birçok önemli tiyatro oyununda sahne alan Kaleli, Türkiye’de de tiyatro yapmak istediğini ve bir Türk yazarın metniyle sahneye çıkmayı arzuladığını açıkladı.

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SHAKESPEARE’İ İNGİLTERE’DE OYNADIM

İlker Kaleli, söyleşide kendisine yöneltilen bir soru üzerine, Türkiye’de sahneye dönme fikrine sıcak baktığını söyledi. Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Shakespeare’i ben İngiltere’de oynadım zaten, burada bir gün tiyatro yapacaksam yerli metinle oynamak isterim. Hikâye dolu burası. Bize ait bir hikâyeyle, Türkçe bir metinle sahnede olmak isterim.”

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MÜZİKALDE DE OYNADI

İlker Kaleli, LAMDA’da eğitim aldığı yıllarda Sam Shepard’ın “A Lie of the Mind”ı, Shakespeare’in “Coriolanus”u gibi birçok önemli yapımda oynamış, ayrıca Christopher Isherwood’un eserinden uyarlanan ve Wilton’s Music Hall’de sahnelenen “Cabaret” müzikalinde de sahne almıştı.