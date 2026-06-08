×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

İlker Kaleli'nin tiyatro şartı yerli metin

Güncelleme Tarihi:

#İlker Kaleli#Tiyatro#Şehir Tiyatroları
İlker Kalelinin tiyatro şartı yerli metin
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 07:51

Londra’da okuduğu dönem birçok önemli oyunda sahneye çıkan İlker Kaleli yeniden tiyatroya göz kırptı. Oyuncu şartını da açıkladı: “Yerli metin olmalı.”

Haberin Devamı

GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

İlker Kaleli geçtiğimiz günlerde İBB Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen 40. Gençlik Günleri etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Dünyanın en prestijli drama okullarından LAMDA’da okurken birçok önemli tiyatro oyununda sahne alan Kaleli, Türkiye’de de tiyatro yapmak istediğini ve bir Türk yazarın metniyle sahneye çıkmayı arzuladığını açıkladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Gözden KaçmasınEvlilik sorusuna cevap verdi Kalbimizden nikahlıyızEvlilik sorusuna cevap verdi! 'Kalbimizden nikahlıyız'Haberi görüntüle

SHAKESPEARE’İ İNGİLTERE’DE OYNADIM

İlker Kaleli, söyleşide kendisine yöneltilen bir soru üzerine, Türkiye’de sahneye dönme fikrine sıcak baktığını söyledi. Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Shakespeare’i ben İngiltere’de oynadım zaten, burada bir gün tiyatro yapacaksam yerli metinle oynamak isterim. Hikâye dolu burası. Bize ait bir hikâyeyle, Türkçe bir metinle sahnede olmak isterim.”

Haberin Devamı

İlker Kalelinin tiyatro şartı yerli metin

MÜZİKALDE DE OYNADI

İlker Kaleli, LAMDA’da eğitim aldığı yıllarda Sam Shepard’ın “A Lie of the Mind”ı, Shakespeare’in “Coriolanus”u gibi birçok önemli yapımda oynamış, ayrıca Christopher Isherwood’un eserinden uyarlanan ve Wilton’s Music Hall’de sahnelenen “Cabaret” müzikalinde de sahne almıştı.

Gözden KaçmasınSıla: İlker beni iyileştiriyorSıla: İlker beni iyileştiriyorHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İlker Kaleli#Tiyatro#Şehir Tiyatroları

BAKMADAN GEÇME!