İlker Kaleli ve sevgilisi Sıla eğlencede... 'Evlilikten daha kıymetli'

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3. SENEYİ DEVİRDİK

İlker Kaleli’nin yeni yaşını sosyal medyada “Daha da güzel senelerin başlangıcı olsun 40’ın. Ben eşlikçinim” paylaşımıyla kutlayan Sıla, aynı günün akşamında sevgilisiyle yemeğe çıktı.

Olden 1545 adlı restoranda arkadaşlarıyla bir araya gelen çift, gecenin sonunda muhabirlerin sorularını yanıtladı. İlker Kaleli, ünlü şarkıcıyla ilişkisi için “Üçüncü seneyi devirdik, dördüncü senenin içindeyiz. Her geçen gün üzerine ekleyerek devam ediyoruz” dedi.

BİRLİKTE ÇOK MUTLUYUZ

İlker Kaleli ve Sıla’ya “Evlilik olur mu?” sorusu yöneltildi. Sıla, yanıtı sevgilisine bıraktı.

Kaleli, “Magazin klasiği olduğu için söylemiş olalım. Herkesin evliliği kendine tabii ama bize göre bir evlilikten çok daha kıymetli, daha anlamlı bir şey yaşıyoruz. Bunu ille de öyle bir isimle adlandırmamız şart değil. Öyle bir ihtiyaç hissetmiyoruz. Çok mutluyuz birlikte” dedi.

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“Evlilik aşkı öldürür mü?” sorusunu da Sıla yanıtladı: “Biz öyle bir şeye inanmıyoruz.”

Gurur sebebi

Başrolünde oynadığı “La Pasion Turca” dizisiyle İspanya’da gündem olan İlker Kaleli, projeyle ilgili sorular üzerine şöyle konuştu: “İspanyolcam yoktu aslında, dizi için öğrenmek durumunda kaldım. Kısa süre içinde 6 bölüm ezberledim. Perşembe akşamı yayına girdi, güzel bir açılış yaptık. Bundan sonrasına İspanyol seyircisi karar verecek.” Sıla ise diziyi nasıl bulduğu sorusuna esprili bir yanıt verdi: “İspanyolcayı bilmediğim için çok iyi bulamadım ama ne kadar gurur duyduğumu anlatamam. Şahane bir gurur sebebi.”