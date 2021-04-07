İlker Kaleli kimdir nereli kaç yaşında? İşte, İlker Kaleli dizileri ve filmleri

İlker Kaleli, 11 Mayıs 1984 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunu olan İlker Kaleli, London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.

Sırasıyla Son, Kayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. Son olarak Öğretmen dizisinin başrolü Akif karakterini canlandırmaktaydı.

6 dil bildiği ifade edilen İlker Kaleli'nin İngilizce aksanının, Londra'da yaşadığı dönemden geldiği düşünülüyor.

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