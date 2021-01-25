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GeriHayat İlker Kaleli kimdir nereli kaç yaşında? BBC sahnesi sonrasında dizileri ve filmleri ile gündemde
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Hayat
Haber Giriş: 25.01.2021 - 11:57 | Son Güncelleme:

İlker Kaleli kimdir nereli kaç yaşında? BBC sahnesi sonrasında dizileri ve filmleri ile gündemde

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İlker Kaleli kimdir nereli kaç yaşında? BBC sahnesi sonrasında dizileri ve filmleri ile gündemde
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İlker Kaleli, BBC'de yayınlanan dizideki karakteri sonrasında pek çok kişinin gündemindeki isim olmaya başladı. Türkiye'de adını Kanal D'nin sevilen yapımı Poyraz Karayel ile duyuran İlker Kaleli, 6 dil bilmesi ve İngiliz aksanı ile tanınmaktaydı. Peki, İlker Kaleli kimdir nereli kaç yaşında? İşte, İlker Kaleli'nin dizileri ve filmleri

BBC dizindeki performansı sonrası dikkat çeken İlker Kaleli, 11 Mayıs 1984 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunu olan İlker Kaleli, London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) oyunculuk okulunda oyunculuk eğitimi almıştır. Eğitim gördüğü süreçte ayrıca Stüdyo Oyuncuları topluluğunda oyunculuk dersleri almıştır.

Sırasıyla SonKayıp Şehir ve Kayıp isimli dizilerde oynadı. 2014 yılında Silsile adlı filmde yer aldı. 2015 yılından 2017 yılına kadar Poyraz Karayel dizisinde Poyraz Karayel karakterini canlandırdı. Şu sıralar Öğretmen dizisinin başrolü Akif karakterini canlandırmaktaydı.

6 dil bildiği ifade edilen İlker Kaleli'nin İngilizce aksanının, Londra'da yaşadığı dönemden geldiği düşünülüyor.

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